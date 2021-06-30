З новими штрафами перевізникам буде невигідно перевантажувати фури, - експерт

Верховна рада поставила "крапку" на нахабстві перевізників, які вважають за нормальне перевантажувати фури й розбивати таким чином українські дороги.

Про це заявив голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков у Facebook.

Мова йде про ухвалення у другому читанні законопроекту "Про внесення змін до Кодексу України про адмінправопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю".

28 червня президент Володимир Зеленський підписав закон про автоматичну фіксацію порушень габаритно-вагових параметрів.

Таким чином запроваджується система штрафів для перевізників:

17 тис. грн за перевезення вантажу без необхідних документів,

34 тис. грн - якщо таке перевезення міжнародне;

8,5-51 тис. грн - за перевищення габаритно-вагових параметрів;

51 тис. грн - за відмову від вагового контролю або зупинки на вимогою.

"Три-чотири таких штрафи - і їздити стане невигідно. Дешевше продати машину", - зазначив експерт.

Одночасно зі стартом програми президента "Велике будівництво" на українських дорогах почали встановлювати пристрої, які дозволяють фіксувати порушення габаритно-вагових параметрів. Масово це робиться вперше за весь час незалежності, зазначає експерт.

За півтора року встановлено 48 таких майданчиків. Дані з цих комплексів днями почали передаватись у відкритий доступ на портал Data.gov.ua.

"Велике будівництво стало підставою для цілої ланки змін. Тому що гарні дороги - це не тільки рівний асфальт. Це показник ставлення до законів та людей, що живуть у цій країні", - зазначив Биков.