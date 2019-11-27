Новыми клиентами "Львовгаз Сбыта" стали 9,2 тыс. потребителей области

С начала года новыми клиентами ООО "Львовгаз Сбыт" стали еще 9 248 потребителей газа области. Численность клиентов увеличивается за счет новостроек и их газификации. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Самый активный прирост бытовых потребителей наблюдается в Львове – 7 199 новых домохозяйств. Еще 619 новых потребителей компания получила в Стрыйском районе и 600 в Яворовском.

"Как показывает наша клиентская база, среди всех видов топлива, не только жители Львова, но и области отдают предпочтение именно природному газу. Хотя не секрет, что в сельской местности, отдельные потребители с целью экономии возвращаются в пользование дровами, как альтернативным видом топлива", - говорит директор ООО "Львовгаз Сбыт" Павел Майк.

Клиенты "Львовгаз Сбыта", которые используют газ для бытовых нужд потребляют его больше всего. По словам пресс-службы, обслуживание таких потребителей является наиболее затратным и трудоемким, ведь требует от компании организации ежедневного приема клиентов и обработки обращений, изготовлению и доставки счетов, обеспечение работы Контакт-центра, других информационно-консультационных и платежных сервисов и т. п.

"Напомним, для решения газовых вопросов компания "Львовгаз Сбыт" наладила систему консультаций как в отделениях компании, так и с помощью Контакт-центра. Кроме того для клиентов доступны онлайн-сервисы: Личный кабинет на сайте 104.ua, мобильные приложений 104 MobileLight (iOS) и 104Mobile (Android), чат-бот 7104 в Viber", - говорится в сообщении.