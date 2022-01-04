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С новым тарифом "Закарпатгаз Сбыт" клиенты в декабре снизили расходы

Автор: Мария Тарарыева

Бытовые клиенты ООО "Закарпатгаз Сбыт", работающего под брендом "Твой газгазбыт", испытывают преимущества тарифа "Твой газ Равномерный платеж", уменьшая расходы на голубое топливо в холодные месяцы. Более 6 тысяч подписчиков заплатят за потребленный в декабре газ на 7,8 млн гривен меньше, по сравнению с расчетом за фактическое потребление.

Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатгаз Сбыта".

"С тарифом "Твой газ Равномерный платеж" клиенты платят равные суммы ежемесячно, независимо от объемов потребления газа. Тариф позволяет равномерно распределить в течение года финансовую нагрузку на семейный бюджет и уберечься от значительных сумм в платежках в холодные месяцы. В декабре 2021 года в среднем на одну семью уменьшение расходов на потребленный газ составило 1272 гривны", – отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинец.

По ее словам, на тарифе "Твой газ Равномерный платеж" находятся 6235 клиентов ООО "Закарпатгаз Сбыт".

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