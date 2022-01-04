З новим тарифом "Закарпатгаз Збут" клієнти в грудні знизили витрати

Побутові клієнти ТОВ "Закарпатгаз Збут", що працює під брендом "Твій газгазбут", відчувають переваги тарифу "Твій газ Рівномірний платіж", зменшуючи витрати на блакитне паливо в холодні місяці. Понад 6 тисяч передплатників заплатять за спожитий у грудні газ на 7,8 млн гривень менше, порівняно з розрахунком за фактичне споживання.

"З тарифом "Твій газ рівномірний платіж" клієнти платять рівні суми щомісяця, незалежно від обсягів споживання газу. Тариф дозволяє рівномірно розподілити протягом року фінансове навантаження на сімейний бюджет і вберегтися від значних сум в платіжках в холодні місяці. У грудні 2021 року в середньому на одну сім'ю зменшення витрат на спожитий газ склало 1272 гривні", – зазначила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

За її словами, на тарифі "Твій газ Рівномірний платіж" перебувають 6235 клієнтів ТОВ "Закарпатгаз Збут".