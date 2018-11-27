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Новым президентом Всемирного конгресса украинцев стал Павел Грод

Новости » Политика    27.11.2018 - 20:25
Новым президентом Всемирного конгресса украинцев стал Павел Грод
Фото: Павел Грод (youtube.com)

Новоизбранный глава ВКУ встретился с премьер-министром Владимиром Гройсманом

Новым президентом Всемирного конгресса украинцев 27 ноября стал Павел Грод. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Урядовий портал.

Отмечается, что новоизбранный глава ВКУ уже встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Глава правительства поздравил Грода с назначением на должность и поблагодарил его предшественника - Евгению Чолия - за плодотворные годы сотрудничества.

"Мировой конгресс украинцев, как одно из крупнейших объединений украинцев всего мира, является преданным делу поддержки Украины и того курса реформ, который сейчас проводит правительство Украины. У нас на самом деле родственные связи, которые мы строим долгие годы. Хочу заверить, что мы готовы к сотрудничеству во имя развития", - заявил Павел Грод.

Со своей стороны Гройсман отметил, что Украина ощущает партнерство СКУ.

"Я рад, что у нас есть понимание и готовность решать любые вопросы", - подчеркнул он.

Также стороны обсудили текущую ситуацию в Украине. В ВКУ заявили, что новая волна агрессии в сторону Украины заставляет мобилизоваться и донести миру всю информацию о том, что происходит, и каким должен быть ответ.

Так же стороны коснулись и вопросов экономики. Представители ВКУ отметили, что сейчас важно не только поддерживать украинцев за рубежом и помогать создавать условия для возвращения украинцев на родину.

"Мы готовы убеждать западный мир в том, что Украина интересна для инвесторов и на нее можно смотреть с большой перспективой на будущее. Украина за последние годы сделала больше, чем за прошлые десятилетия. Хочу заверить, что мы будем и в общинах, и на форумах рассказывать и объяснять изменения в Украине. Здесь вы можете рассчитывать на нас", - отметил экс-президент ВКУ Евгений Чолий.

Напомним, 22 ноября Верховная рада Украины назначила Оксану Маркарову министром финансов. За соответствующее решение проголосовали 242 народных депутата.

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