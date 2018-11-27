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Новим президентом Світового конгресу українців став Павло Грод

Новини » Політика    27.11.2018 - 20:25
Новим президентом Світового конгресу українців став Павло Грод
Фото: Павло Грод (youtube.com)

Новообраний очільник СКУ зустрівся з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом

Новим президентом Світового конгресу українців 27 листопада став Павло Грод. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що новообраний очільник СКУ вже зустрівся з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Глава Уряду привітав Грода із призначенням на посаду і подякував його попереднику - Євгену Чолію - за плідні роки співпраці.

"Світовий конгрес українців, як одне з найбільших об’єднань українців всього світу, є відданим справі підтримки України і того курсу реформ, який наразі проводить Уряд України. У нас насправді родинні зв’язки, які ми будуємо довгі роки. Хочу запевнити, що ми готові до співробітництва в ім’я розвитку", - заявив Грод.

Зі свого боку Гройсман зазначив, що Україна відчуває партнерство СКУ.

"І я радий, що у нас є розуміння і готовність вирішувати будь-які питання", - наголосив він.

Також сторони обговорили поточну ситуацію в Україні. У СКУ заявили, що нова хвиля агресії в бік України змушує мобілізуватися і донести світу всю інформацію про те, що відбувається і якою має бути відповідь.

Так само сторони торкнулися і питань економіки. Представники СКУ зазначили, що зараз важливо не тільки підтримувати українців за кордоном і допомагати Уряду створювати умови для повернення українців на батьківщину.

"Ми готові переконувати західний світ в тому, що Україна цікава для інвесторів і на неї можна дивитися з великою перспективою на майбутнє. Україна за останні роки зробила більше, аніж за минулі десятиліття. Хочу запевнити, що ми будемо і в громадах, і на форумах розповідати і пояснювати зміни в Україні. Тут ви можете розраховувати на нас", - зазначив екс-президент СКУ Євген Чолій.

Нагадаємо, 22 листопада Верховна рада України призначила Оксану Маркарову міністром фінансів. За відповідне рішення проголосували 242 народних депутата.

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