Новим президентом ПА НАТО стала британка Маделін Мун

Фото: Маделін Мун (twitter.com/natopapress)

Маделін Мун заміна представника італійської делегації Паоло Алі

Новим президентом Парламентської асамблеї НАТО була обрана Маделін Мун, яка є представником делегації Британії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови постійної делегації у ПА НАТО Ірину Фріз у Facebook.

Фріз повідомила, що Мун повинна продовжувати діяльність свого попередника Паоло Алі у зміненні єдності Асамблеї й в розбудові солідарності усіх націй для захисту демократії, підтримки оборони й безпеки.

"Слід нагадати, що її доповідь про ССО була ухвалена Комітетом з питань безпеки і оборони одностайно. Вона також підкреслила, що її візити будуть супроводжуватись активним спілкуванням з молоддю, яка має розуміти сучасні виклики і загрози", - розповіла Фріз.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ПА НАТО засудила будівництво Росією Керченського мосту та її дії в Азовському морі. У резолюції, ухваленій на 64 сесії Парламентської асамблеї НАТО у Канаді, враховано параграф із засудженням незаконного будівництва керченського мосту Росією, внесений українською делегацією.