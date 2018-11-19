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Новим президентом ПА НАТО стала британка Маделін Мун

Новини » Політика    19.11.2018 - 23:34
Новим президентом ПА НАТО стала британка Маделін Мун
Фото: Маделін Мун (twitter.com/natopapress)

Маделін Мун заміна представника італійської делегації Паоло Алі

Новим президентом Парламентської асамблеї НАТО була обрана Маделін Мун, яка є представником делегації Британії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови постійної делегації у ПА НАТО Ірину Фріз у Facebook.

Фріз повідомила, що Мун повинна продовжувати діяльність свого попередника Паоло Алі у зміненні єдності Асамблеї й в розбудові солідарності усіх націй для захисту демократії, підтримки оборони й безпеки.

"Слід нагадати, що її доповідь про ССО була ухвалена Комітетом з питань безпеки і оборони одностайно. Вона також підкреслила, що її візити будуть супроводжуватись активним спілкуванням з молоддю, яка має розуміти сучасні виклики і загрози", - розповіла Фріз.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ПА НАТО засудила будівництво Росією Керченського мосту та її дії в Азовському морі. У резолюції, ухваленій на 64 сесії Парламентської асамблеї НАТО у Канаді, враховано параграф із засудженням незаконного будівництва керченського мосту Росією, внесений українською делегацією.

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