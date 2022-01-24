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Новим головою ПАРЄ обрали нідерландського сенатора Тіні Кокса

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Франція, Понеділок 24 січня 2022 15:27
Новим головою ПАРЄ обрали нідерландського сенатора Тіні Кокса Фото: Парламентська асамблея Ради Європи (coe.int)
Автор: Ольга Белей

Новим президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) став представник від Нідерландів Тіні Кокс. В ході голосування він отримав 164 голоси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Твіттер ПАРЄ.

"Вітаємо тіні Кокса (Нідерланди, UEL), який щойно був обраний новим президентом Парламентської асамблеї", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Кокс набрав 164 голоси. Інший кандидат від України - Марія Мезенцева набрала 80 голосів.

Кандидатуру Мезенцевої запропонували 40 колег з різних країн і майже всіх партій ПАРЄ, крім тієї, від якої балотувався депутат з Нідерландів.

Нагадаємо, 24 січня 2022 року в Страсбурзі почалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Під час відкриття сесії, коли відбувається процедура перевірки повноважень національних делегацій, Україна і країни неформальної групи Baltic plus - Латвія, Литва, Естонія, Грузія і Польща - оскаржили повноваження Росії в ПАРЄ.

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