Новим головою ПАРЄ обрали нідерландського сенатора Тіні Кокса

"Вітаємо тіні Кокса (Нідерланди, UEL), який щойно був обраний новим президентом Парламентської асамблеї", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Кокс набрав 164 голоси. Інший кандидат від України - Марія Мезенцева набрала 80 голосів.

Кандидатуру Мезенцевої запропонували 40 колег з різних країн і майже всіх партій ПАРЄ, крім тієї, від якої балотувався депутат з Нідерландів.

Congratulations to Tiny Kox (Netherlands, UEL), who has just been elected as the next President of the Parliamentary Assembly!



The sitting has restarted and the new President is saying a few words now.