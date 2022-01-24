Новим головою ПАРЄ обрали нідерландського сенатора Тіні Кокса
Новим президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) став представник від Нідерландів Тіні Кокс. В ході голосування він отримав 164 голоси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Твіттер ПАРЄ.
"Вітаємо тіні Кокса (Нідерланди, UEL), який щойно був обраний новим президентом Парламентської асамблеї", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, Кокс набрав 164 голоси. Інший кандидат від України - Марія Мезенцева набрала 80 голосів.
Кандидатуру Мезенцевої запропонували 40 колег з різних країн і майже всіх партій ПАРЄ, крім тієї, від якої балотувався депутат з Нідерландів.
Congratulations to Tiny Kox (Netherlands, UEL), who has just been elected as the next President of the Parliamentary Assembly!— PACE (@PACE_News) January 24, 2022
The sitting has restarted and the new President is saying a few words now. Watch live...https://t.co/3IhvfMJ3xf pic.twitter.com/5cLC9BGdfs
Нагадаємо, 24 січня 2022 року в Страсбурзі почалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Під час відкриття сесії, коли відбувається процедура перевірки повноважень національних делегацій, Україна і країни неформальної групи Baltic plus - Латвія, Литва, Естонія, Грузія і Польща - оскаржили повноваження Росії в ПАРЄ.