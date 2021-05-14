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Кроме новых объектов, в рамках "Большой стройки" решают проблему и с недостроями, - эксперт

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Киев, Пятница 14 мая 2021 09:44
Кроме новых объектов, в рамках "Большой стройки" решают проблему и с недостроями, - эксперт Фото: в рамках "Большой стройки" решают проблему и с недостроями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Одним из мифов о программе президента "Большая стройка" является утверждение, будто бы в рамках программы только достраивают то, что было начато предыдущей властью.

Об этом заявил глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков в Facebook.

"Власть бы поступила глупо, если бы сказала: "Раз эту дорогу начали строить 20 лет назад и не смогли закончить, то мы плюнем на нее и с нуля построим новую параллельно с этой". Или еще вариант: "этот мост начинали строить под Евро-2012, поэтому мы на него махнем рукой и построим рядом точно такой же, чтобы не продолжать дела папередников". Согласитесь - было бы глупо, если бы власть двигалась по такому пути", - написал эксперт.

Поэтому, по его словам, в рамках "Большой стройки" на данном этапе так много объектов, начатых и брошенных в прошлые годы. Впрочем, именно "Большая стройка" доводит начатое до логического завершения.

"Примеры Запорожского и Дарницкого мостов здесь одни из самых ярких", - добавляет он.

Отдельного внимания, по мнению эксперта, заслуживает и качество выполняемых работ. В ходе "Большой стройки" не просто перестилается асфальт, а проводится практически замена старой дороги на абсолютно новую, выполненную с соблюдением современных норм дорожного строительства и ремонта.

"Правда, большинство дорог реконструируют, а не строят "с нуля". Но там не просто стелят новый асфальт, а меняют основу дороги и фактически это становится новой дорогой", - заключает Быков.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в рамках "Большой стройки" должно начаться строительство Киевской объездной дороги протяженностью 150 км.

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