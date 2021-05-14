Крім нових об'єктів, в рамках "Великого будівництва" вирішують проблему й з недобудовами, - експерт
Одним з міфів про програму президента "Велике будівництво" є твердження, нібито в рамках програми тільки добудовують те, що було розпочато попередньою владою.
Про це заявив голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков у Facebook.
"Влада б поступила нерозумно, якби сказала: "Раз цю дорогу почали будувати 20 років тому і не змогли закінчити, то ми плюнемо на неї і з нуля побудуємо нову паралельно з цією". Або ще варіант: "цей міст починали будувати під Євро-2012, тому ми на нього махнемо рукою і побудуємо поряд точно такий же, щоб не продовжувати справи папєрєдніков". Погодьтеся - було б нерозумно, якби влада рухалася таким шляхом", - написав експерт.
Тому, за його словами, в рамках "Великого будівництва" на даному етапі так багато об'єктів, розпочатих і кинутих в минулі роки. Втім, саме "Велике будівництво" доводить почате до логічного завершення.
"Приклади Запорізького і Дарницького мостів тут одні з найяскравіших", - додає він.
Окремої уваги, на думку експерта, заслуговує і якість робіт, що виконуються. В ході "Великого будівництва" не просто переукладається асфальт, а проводиться практично заміна старої дороги на абсолютно нову, виконану з дотриманням сучасних норм дорожнього будівництва і ремонту.
"Правда, більшість доріг реконструюють, а не будують "з нуля". Але там не просто стелять новий асфальт, а змінюють основу дороги і фактично це стає новою дорогою", - підсумовує Биков.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього року в рамках "Великого будівництва" має розпочатися будівництво Київської об'їзної дороги протяжністю 150 км.