В новых iPhone нашли уязвимость

Группа хакеров нашла в новой iOS уязвимость, которая дает возможность настраивать и устанавливать приложения на iPhone без ограничений. Они разработали и выпустили джейлбрейк.

Об этом сообщает Wired.

Речь идет о свежей версии iOS, которая вышла 20 мая. Хакеры из Unc0ver обнаружили уязвимость, которая позволяет установить джейлбрейк на все устройства под управлением iOS, начиная с версии 11.0 и до 13.5 включительно. Это позволит настраивать и устанавливать приложения без ограничений Apple.

При этом хакеры не уточнили, какую именно уязвимость в iOS они использовали для создания этого инструмента.

Напомним, ранее Apple перенесла часть производства из Китая во Вьетнам, где будут производить наушники AirPods Pro.

Также РБК-Украина писало, что Apple совместно с Google решили запустить приложение, которое позволит указывать возможные контакты пользователя.

Кроме этого, Apple возобновляет работу сети собственных магазинов - около 100 фирменных точек откроются по всему миру.