Без новых игроков цена земли уменьшается на 10%, - Мушак

В случае модели земельной реформы, когда нет новых игроков, цена земли уменьшается на 10%. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак, комментируя изменения к реформе в варианте правительства.

"Были большие митинги по стране. Было общение президента с фермерами, после чего он занял позицию в отношении ограничения по иностранному капиталу. Далее премьер ее скорректировал на какую-то свою позицию, и получилось так, что решили ограничить доступ для новых украинских компаний с иностранными инвестициями, но оставить для тех, кто сейчас обрабатывает землю, таких компаний где-то 1350", - рассказал Мушак.

По его словам, если компании обрабатывают землю и платят налоги не меньше трех лет, они имеют право ее купить, но только в пределах договоров, которые уже есть. При этом новую землю они не могут купить.

"Это шаг на встречу фермерам, но, с другой стороны, он стоит бабке-владелице пая годовой пенсии. Потому что цена при модели, когда не будет новых игроков, уменьшается примерно на 10%. Это около 800 долларов на пай или 20 тысяч гривен, что составляет годовую пенсию в селе. Любые ограничения - это хуже для владельца земли", - объяснил советник премьера.

Напомним, как заявил эксперт по вопросам развития экономики и АПК Павел Мороз, рынок земли должен быть либеральным и без ограничений.

По его словам, ограничения - это "популистические решения и заявления", которые могут навредить реформе и будет способствовать теневой экономике.