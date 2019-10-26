Без нових гравців ціна землі зменшується на 10%, - Мушак

У випадку моделі земельної реформи, коли немає нових гравців, ціна землі зменшується на 10%. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак, коментуючи зміни до реформи у варіанті уряду.

"Були великі мітинги по країні. Було спілкування президента з фермерами, після чого він зайняв позицію щодо обмеження по іноземному капіталу. Далі прем'єр скоригував її на якусь свою позицію, і вийшло так, що вирішили обмежити доступ для нових українських компаній з іноземними інвестиціями, але залишити для тих, хто обробляє землю, таких компаній десь 1350", - розповів Мушак.

За його словами, якщо компанії обробляють землю і платять податки не менше трьох років, вони мають право її купити, але тільки в межах договорів, які вже є. При цьому нову землю вони не можуть купити.

"Це крок на зустріч фермерам, але, з іншого боку, він коштує бабці-власниці паю річної пенсії. Тому що ціна моделі, коли не буде нових гравців, зменшується приблизно на 10%. Це близько 800 доларів на пай або 20 тисяч гривень, що складає річну пенсію в селі. Будь-які обмеження - це гірше для власника землі", - пояснив радник прем'єра.

Нагадаємо, як заявив експерт з питань розвитку економіки і АПК Павло Мороз, ринок землі повинен бути ліберальним і без обмежень.

За його словами, обмеження - це "популістичні рішення і заяви", які можуть зашкодити реформі та сприятимуть тіньовій економіці.