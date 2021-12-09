ru ua
Чт, 09 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Новых дат нормандской встречи на уровне министров пока нет, - посол

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 17:22
Новых дат нормандской встречи на уровне министров пока нет, - посол Фото: для нормандской встречи пока нет новых дат (kremlin ru)
Автор: Юлия Бойко

На сегодня нет новых возможных дат проведения нормандской встречи на министерском уровне. Предыдущие договоренности сорвала российская сторона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины во Франции Вадима Омельченко для издания "Тиждень".

По его словам, нормандский процесс заблокирован российской стороной.

"Все уже было готово для саммита на уровне министров иностранных дел, но россияне в последний момент, как всегда, дерзко все сорвали, а потом еще и обнародовали дипломатическую переписку с французским и немецким министрами. Недопустимый в дипломатии поступок. Украина свое отношение к этому шагу выразила. Следовательно, по состоянию на сегодняшний день новых дат нет", - отметил Омельченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия и Франция хотят как можно быстрее провести нормандскую встречу министров.

До этого планировалось, что встреча пройдет 11 ноября, но Россия отказалась участвовать в ней.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Нормандский формат
NEWS
Есть три нюанса. Тысячу за вакцинацию пока получат не все: что нужно для участия
Есть три нюанса. Тысячу за вакцинацию пока получат не все: что нужно для участия
DAILY
"Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи