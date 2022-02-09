Новых членов правления УЗ обвинили в непрозрачных схемах по реконструкции вагонов

Недавно назначенные члены правления "Укрзализныци", а также окружение ее руководителя Александра Камышина могут быть причастны к схемам по перераспределению средств на обновление парка пассажирских вагонов между своими компаниями. В частности, по такой схеме могут попытаться провести реконструкцию старых вагонов, из которых сделают новые "капсульные", концепт которых был презентован летом минувшего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delo.ua .

Отмечается, что первый концепт вагонов был представлен ООО "НПО "Ріст" (Вольнянск, Запорожская область), которая фигурировала в многочисленных скандалах с удешевлением и поставками некачественной продукции, что могло поставить под угрозу жизни и здоровье пассажиров.

По данным издания, руководство филиала УЗ "Пассажирская компания" решило избежать тендера в системе публичных закупок Prozorro, и услугу по реконструкции старых вагонов в "капсульные" решили заказывать якобы у собственных вагоно- и локомотиворемонтных заводов УЗ. При этом вагоны уже якобы даже готовы.

Собеседники журналистов в УЗ отмечают, что за схемами могут стоять несколько членов правления и люди из окружения главы компании Александра Камышина.

"В частности, все вопросы закупки и ремонта пассажирских вагонов курирует и. о. главы "Пассажирской компании" и член правления УЗ Александр Перцовский, фигурант многочисленных расследований о сомнительных закупках и растрате денег компании", - говорится в статье.

Также по данным издания, координаторами реализации проекта с капсульными вагонами может быть новый член правления УЗ Евгений Шрамко и советник Камышева Дмитрий Димитриенко.

По данным профильных СМИ, на момент назначения коммерческим директором ремонтного завода в Днепре, он являлся бенефициаром "Новогорловского машиностроительного завода", который находится на оккупированных территориях Донецкой области. Сразу после его назначения в Днепр в сети появились свидетельства давления на завод с целью перевести его на сотрудничество с предприятиями из ОРДЛО, а также с целью расторжения контрактов со старыми поставщиками.

Журналисты предполагают, что кроме программы "капсульных" вагонов, под угрозой реализации оказались и другие "вагоноремонтные" инициативы. Например, программа оборудования инклюзивных вагонов, а также проект строительства городских экспресс-поездов для пригородного сообщения.