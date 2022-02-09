Нових членів правління УЗ звинуватили у непрозорих схемах з реконструкції вагонів

Нещодавно призначені члени правління "Укрзалізниці", а також оточення її керівника Олександра Камишина можуть бути причетні до схем перерозподілу коштів на оновлення парку пасажирських вагонів між своїми компаніями. Зокрема, за такою схемою можуть спробувати провести реконструкцію старих вагонів, з яких зроблять нові "капсульні", концепт яких було презентовано влітку минулого року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Delo.ua .

Зазначається, що перший концепт вагонів було представлено ТОВ "НВО "Ріст" (Вольнянськ, Запорізька область), яке фігурувало у численних скандалах зі здешевленням та постачанням неякісної продукції, що могло поставити під загрозу життя та здоров'я пасажирів.

За даними видання, керівництво філії УЗ "Пасажирська компанія" вирішило уникнути тендеру в системі публічних закупівель Prozorro, і послугу з реконструкції старих вагонів у "капсульні" вирішили замовляти нібито у власних вагоно- та локомотиворемонтних заводів УЗ. При цьому вагони вже нібито готові.

Співрозмовники журналістів в УЗ зазначають, що за схемами можуть стояти кілька членів правління та люди з оточення голови компанії Олександра Камишина.

"Зокрема, всі питання закупівлі та ремонту пасажирських вагонів курує в.о. голови "Пасажирської компанії" та член правління УЗ Олександр Перцовський, фігурант численних розслідувань про сумнівні закупівлі та розтрату грошей компанії", - йдеться у статті.

Також за даними видання, координаторами реалізації проекту з капсульними вагонами може бути новий член правління УЗ Євген Шрамко та радник Камишева Дмитро Димитрієнко.

За даними профільних ЗМІ, на момент призначення комерційним директором ремонтного заводу в Дніпрі він був бенефіціаром "Новогорлівського машинобудівного заводу", який знаходиться на окупованих територіях Донецької області. Відразу після його призначення в Дніпро у мережі з'явилися свідчення тиску на завод з метою перевести його на співпрацю з підприємствами з ОРДЛО, а також з метою розірвання контрактів із старими постачальниками.

Журналісти припускають, що окрім програми "капсульних" вагонів, під загрозою реалізації опинилися й інші "вагоноремонтні" ініціативи. Наприклад, програма обладнання інклюзивних вагонів, а також проект будівництва міських експрес-потягів для заміського сполучення.