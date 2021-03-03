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Новые законопроекты по реформе ГАСИ нельзя принимать в нынешнем виде, - Авдеев

Новина українською → Одесса, Среда 03 марта 2021 12:18
Новые законопроекты по реформе ГАСИ нельзя принимать в нынешнем виде, - Авдеев Фото: Александр Авдеев (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Зарегистрированные в Верховной раде законопроекты №5071 и №5072, которыми предполагается внедрить новый перечень норм для регуляции строительного контроля с целью ускорения реформы ГАСИ, нельзя принимать в нынешнем виде.

Об этом написал начальник управления ГАСК Одесского горсовета Александр Авдеев в блоге на gordonua.com.

По его словам, предлагаемые формы усиления ответственности за нарушения в строительной сфере приведут к противоположному результату: появлению новых незаконных способов этой ответственности избежать.

Также эксперт обратил внимание на то, что законопроектом предполагается поручить определение порядка осуществления государственного строительного контроля Кабинету министров. Отсутствие такового порядка - нельзя считать основанием для того, чтобы контроль не осуществлялся.

"По сути законодатель предлагает коллизию, по которой результаты любой проверки в судебном порядке могут быть и подтверждены, и отменены ввиду отсутствия порядка проведения этой самой проверки", - комментирует Авдеев.

Среди других спорных предложений - разрешение на строительство на приусадебных участках хозяйственных сооружений и пристроек к домам без строительного паспорта, если они укладываются в определенные ограничения по площади - до 50 квадратных метров.

"Из документа неясно: 50 метров это общая площадь всех пристроек или одной. Или может быть всего здания с пристройкой? Такие разночтения дают возможность для манипуляций. Например, каждые два месяца строить "пристройки" к домам по 50 кв.м, регистрировать на них право собственности по техпаспортам, а через два года получить, например, "небольшой домик" общей площадью 500-600 квадратных метров", - убежден Авдеев.

Противоречивыми видятся и инициативы о введении уголовной ответственности для сотрудников органов строительного контроля, если они вовремя не выявили факт самовольного строительства или отклонения от техпаспорта; выдаче разрешений на подготовительные работы только вместе с общим разрешением на строительство; отмена упрощенного порядка строительства на территориях со сложными геологическими и техногенными условиями и т.д.

Все это, считает эксперт, неизбежно повлечет за собой задержки с выдачей разрешений, дополнительные расходы для строительных компаний и частных лиц и, напротив, размытие ответственности за нарушения.

Напомним, ранее Александр Авдеев заявлял, что инициированная Кабинетом министров реформа государственного архитектурно-строительного контроля спустя полгода привела к почти полной потере управляемости в отрасли, возникновению множества нелегальных строек и убыткам для добросовестных застройщиков.

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