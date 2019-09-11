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Новые возможности с Logaster: создавайте полный пакет фирменного стиля

Новости » Пресс-релизы    11.09.2019 - 17:05
Новые возможности с Logaster: создавайте полный пакет фирменного стиля

Кроме логотипа, сервис сгенерирует набор для брендирования в соцсетях, визитки, бланки и фавикон

Онлайн-генератор логотипов Logaster внедрил новые инструменты для удобства пользователей во всем мире. Теперь, кроме логотипа, на сайте можно создать и другие элементы фирменного стиля компании: набор для брендирования в соцсетях, визитки для сотрудников, бланки и фавикон (значок, который отображается в открытой вкладке рядом с названием сайта).

Как показал опрос Logaster, представители малого бизнеса не планируют вкладывать большие суммы в разработку логотипа. Примерно 18% предпринимателей вовсе не готовы платить за лого, а 27% согласны заплатить не больше 30 долларов. Купить созданную с помощью онлайн-генератора эмблему вы можете всего за 8,99 доллара. Пакет с полным набором логотипов в разных видах и форматах, а также визиткой и изображениями для соцсетей стоит 44,99 доллара.

Дизайн-пакет можно скачать в векторном и растровом форматах (PNG, SVG, DOX, JPEG и PDF). Векторный позволяет увеличивать изображение для печати, сохраняя качество, а растровый — работать с ним в интернете.

С Logaster вы будете уверены в качестве пакета фирменного стиля, даже если никогда не занимались дизайном.

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