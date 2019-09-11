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Нові можливості разом з Logaster: створюйте повний пакет фірмового стилю

Новини » Прес-релізи    11.09.2019 - 17:05
Нові можливості разом з Logaster: створюйте повний пакет фірмового стилю

Крім логотипу, сервіс згенерує набір для брендування в соцмережах, візитки, бланки і фавікон

Онлайн-генератор логотипів Logaster впровадив нові інструменти для зручності користувачів у всьому світі. Тепер, крім логотипу, на сайті можна створити і інші елементи фірмового стилю компанії: набір для брендування в соцмережах, візитки, бланки і фавікон (значок, який відображається у відкритій вкладці поруч із назвою сайту).

Як показало опитування Logaster, представники малого бізнесу не планують вкладати великі суми в розробку логотипу. Приблизно 18% підприємців зовсім не готові платити за лого, а 27% згодні заплатити не більше 30 доларів. Купити створену за допомогою онлайн-генератора емблему ви можете всього за 8,99 долара. Пакет з повним набором логотипів в різних видах і форматах, а також візиткою і зображеннями для соцмереж коштує 44,99 долара.

Дизайн-пакет можна завантажити в векторному і растровому форматах (PNG, SVG, DOX, JPEG і PDF). Векторний дозволяє збільшувати зображення для друку, зберігаючи якість, а растровий — працювати з ним в інтернеті.

З Logaster ви будете впевнені в якості пакету фірмового стилю, навіть якщо ніколи не займалися дизайном.

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