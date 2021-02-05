Новые теремки отзывы инвесторов NOVBUD позитивно влияют на темпы строительства

Несколько дней назад один из крупных застройщиков NOVBUD заявил о скором завершении строительства и сдачи в эксплуатацию нескольких домов в одном из своих жилых комплексов Новые Теремки. Данный ЖК расположен в селе Новоселки (Киево-Святошинский район), что в 2,5 километрах от Большой Окружной дороги и Одесской трассы. Также в непосредственной близости к комплексу находится известный парк Феофания, музей Пирогово и ВДНХ, где большинство жителей столицы так любят проводить время всей семьей.

Кроме этого у ЖК Новые Теремки есть еще множество преимуществ, благодаря которым им интересуется все больше новых инвесторов. Ключевым фактором, пожалуй, есть то, что данный комплекс находиться в экологически чистой местности, а к станции метро Теремки всего 10 минут на общественном транспорте. В настоящий момент это достаточно тихое место, где нет шума и суеты большого города. Также вблизи домов растут яблоневые сады, есть озеро и лес. Для семей с детьми еще один большой плюс - в пешей доступности от дома находится детский садик и школы.

В данном ЖК есть собственная инфраструктура: ТЦ NOVUS, много кофеен, детские и спортивные площадки, магазины и салоны красоты, но на этом застройщик НОВБУД не планирует останавливаться. Согласно плану комплекс будет насчитывать 27 высотных домов с закрытой территорией и круглосуточной охраной.

Девелопер позаботился и о владельцах автомобилей, организовав здесь большой наземный паркинг, видеонаблюдение и пункт КПП при въезде в Новые Теремки. А когда весь проект застройки реализуют, в ЖК будет практически все для комфортной жизни, большинство товаров и услуг можно будет получить, не покидая его территории, что очень удобно и ценно для многих в ЖК Новые теремки отзывы о котором есть тому подтверждением.

Для тех, кто любит создавать что-то эксклюзивное, здесь можно покреативить, так как все квартиры имеют свободную планировку, а панорамные окна от потолка до пола придадут интерьеру особого шарма.

Новые Теремки отзывы о NOVBUD

На рынке недвижимости стало известно о застройщике НОВБУД еще в 2007 году. Особую известность NOVBUD принесло создание его флагманского жилого комплекса Петровский квартал, который получил статус одного из крупнейших в Украине. В настоящий момент компания ведет одновременно 5 крупных строительных проектов в Киевской области, где уже проживает около 10 000 человек. ЖК данного девелопера известны своей развитой инфраструктурой, гостеприимством и душевной атмосферой, где для жителей проводятся развлекательные программы, организовываются бесплатные клубы по интересам, а дружат не только семьями, но и целыми подъездами.