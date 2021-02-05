Нові теремки відгуки інвесторів NOVBUD позитивно впливають на темпи будівництва

Кілька днів тому один з великих забудовників NOVBUD заявив про швидке завершення будівництва і здачі в експлуатацію декількох будинків в одному зі своїх житлових комплексів Нові Теремки. Даний ЖК розташований в селі Новосілки (Києво-Святошинський район), що в 2,5 кілометрах від Великої Окружної дороги і Одеської траси. Також в безпосередній близькості до комплексу знаходиться відомий парк Феофанія, музей Пирогово і ВДНХ, де більшість жителів столиці так люблять проводити час всією сім'єю.

Крім цього у ЖК Нові Теремки є ще безліч переваг, завдяки яким їм цікавиться все більше нових інвесторів. Ключовим фактором, мабуть, є те, що даний комплекс знаходитися в екологічно чистій місцевості, а до станції метро Теремки всього 10 хвилин на громадському транспорті. На даний момент це досить тихе місце, де немає шуму і метушні великого міста. Також поблизу будинків ростуть яблуневі сади, є озеро і ліс. Для сімей з дітьми ще один великий плюс – в пішій доступності від будинку знаходиться дитячий садок та школи.

В даному ЖК є власна інфраструктура: ТЦ NOVUS, багато кав'ярень, дитячі та спортивні майданчики, магазини та салони краси, але на цьому забудовник НОВБУД не планує зупинятися. Згідно з планом комплекс буде налічувати 27 висотних будинків із закритою територією і цілодобовою охороною.

Девелопер подбав і про власників автомобілів, організувавши тут великий наземний паркінг, відеоспостереження та пункт КПП при в'їзді до Нових Теремків. А коли весь проект забудови реалізують, в ЖК буде практично все для комфортного життя, більшість товарів і послуг можна буде отримати, не покидаючи його території, що дуже зручно і цінно для багатьох в ЖК Нові теремки відгуки про що є тому підтвердженням.

Для тих, хто любить створювати щось ексклюзивне, тут можна використати креатив, так як всі квартири мають вільне планування, а панорамні вікна від стелі до підлоги додадуть інтер'єру особливого шарму.

Нові Теремки відгуки про NOVBUD

На ринку нерухомості стало відомо про забудовника НОВБУД ще в 2007 році. Особливу популярність NOVBUD принесло створення його флагманського житлового комплексу Петрівский квартал, який отримав статус одного з найбільших в Україні. На даний момент компанія веде одночасно 5 великих будівельних проектів в Київській області, де вже мешкає близько 10 000 чоловік. ЖК даного девелопера відомі своєю розвиненою інфраструктурою, гостинністю і душевною атмосферою, де для жителів проводяться розважальні програми, організовуються безкоштовні клуби за інтересами, а дружать не тільки сім'ями, а й цілими під'їздами.