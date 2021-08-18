Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной

Кабинет министров 11 августа принял решение о возложении специальных обязательств по поставке электроэнергии (ПСО) и снижении с октября тарифа для населения с 1,68 грн до 1,44 грн на первые потребленные 250 кВт-ч в месяц. Этот вопрос не вносился в предварительную повестку дня заседания, а рассматривался, что называется, "с голоса".

Само постановление не было опубликовано после принятия, однако РБК-Украина удалось получить проект документа, подготовленный к 11 августа. Из него следует, что цена в 1,44 грн за кВт-ч будет действовать с 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года на потребление 250 кВт-ч. На все что выше тариф остается 1,68 грн за кВт-ч.

17 августа постановление под номером 859 опубликовали на сайте Кабмина. Тариф для населения таки снизили, но ничего, что могло бы как-то осложнить работу операторов сетей и поставщиков услуг, документом не предусмотрено.

Новая модель

Фактически Кабмин решил с октября заменить модель "товарного" ПСО, которая действует сейчас, на "финансовое". Такую замену можно назвать новым этапом перехода к рынку.

"Переход на финансовую модель ПСО, кроме внутренних стейкхолдеров, всегда считался приоритетной задачей со стороны МВФ, USAID, Энергетического сообщества, ЕБРР и других западных партнеров Украины", – отметили РБК-Украина в Минэнерго.

Суть модели в том, что весь объем электроэнергии будет реализовываться на рынке производителями, в том числе и теми, кто продает ее потом населению.

"Такая модель ПСО обеспечивает полноценное функционирование рынка, поскольку ни один из его сегментов искусственно от него не отделяется, а э/э вне рынка не потребляется, в отличие от товарной модели ПСО, при которой вся э/э, потребляемая населением, не является частью рынка", – отмечается в комментарии.

Кабмин предложил новую модель ПСО на э/э (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Исходя из этого, можно предположить, что это решение правительства не вызовет проблем с кредиторами, в том числе, с МВФ.

По сути опубликованные документы почти не отличаются друг от друга. В последней версии на сайте КМУ более детально выписан механизм переходного периода от "товарного" к "финансовому" ПСО.

Спецобязательства по обеспечению населения будут возложены на основных производителей атомной и гидроэнергии: НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Эти компании будут обязаны обеспечивать электричеством поставщиков универсальных услуг (ПУУ) для продажи бытовым потребителям по фиксированной цене.

ПУУ появились в Украине в 2019 году в рамках введения рынка э/э по европейским правилам, которые не позволяют одной компании быть оператором сетей и поставщиком. В итоге существующие облэнерго разделили на две компании – оператора системы распределения (ОСР) и поставщика универсальных услуг (ПУУ).

Как менялись тарифы

Льготный тариф на электроэнергию для населения Кабмин отменил с января 2021 года. До этого первые 100 кВт-ч оплачивались по 0,9 грн за кВт-ч, а остальные – по 1,68 грн. С 1 января ввели единый тариф независимо от объема потребления – 1,68 грн/кВт-ч.

В результате платеж за электроэнергию увеличился на 78 грн. Если посчитать стоимость потребления 250 кВт-ч, а это месячная норма для 70% населения, то он с 342 грн сократился до 420 грн.

С октября, платеж уменьшится на 60 грн – до 360 грн в месяц, что на 18 грн больше, чем в 2020 году. Так что о снижении можно говорить лишь при сравнении с началом года.

Почему решение о снижении тарифа было принято так спешно именно сейчас – за два месяца до введения в действие? Ответ простой – это подарок народу ко Дню Независимости.

"Думаю, что ко Дню Независимости, возможно раньше, увидим, кто и сколько должен платить. Но ключевое: резкого роста тарифов мы не увидим. Это то, на чем я хочу акцентировать", – заявил пресс-секретарь президента в начале августа.

По словам директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, изначально была идея переложить часть обязательств "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" на операторов системы передачи, но такого в проекте документа не предусмотрено.

"Механизм усложнили, и как он будет функционировать они сами не знают. Изначально была идея полной замены "товарного" ПСО на "финансовое", чтобы "Энергоатом" продавал всю энергию на аукционе, а разницу покрывал бы Кабмин, но он не хочет этого делать и переложил все на компании", – отметил Рябцев.

В общем, предложенный вариант очень схож с ПСО, который действовал для продажи газа. Только обязательства по компенсации разницы цен с государства переложены на "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Раньше тоже действовала похожая схема, но денег на компенсацию компании тратили меньше.

Дополнительная прибыль

По информации РБК-Украина, готовя решение в правительстве и Офисе президента исходили из того, что у "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" в условиях повышения цены на рынке электроэнергии появятся дополнительные средства.

Что с ними делать? В итоге появилась идея снизить тариф для населения и увеличить за счет этих денег компенсации поставщикам услуг.

Сейчас цена э/э на рынке (на сутки вперед) постепенно растет. Один из последних показателей – 1,9 грн за кВт-ч. Учитывая, что себестоимость электричества для "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" порядка 0,75 коп и 0,8 коп соответственно, они вполне смогут покрыть убытки ПУУ за поставки по льготной цене – ведь другим поставщикам компании будут продавать электроэнергию по рыночной цене.

"Сейчас практически разработали финансовую модель, которая позволяет просчитать и установить цену и объем, при которой "Укргидроэнерго" и "Энергоатом" на рынке смогут заработать столько денег, чтобы потом покрыть ПУУ их убытки за поставки по льготным тарифам", – отметил информированный собеседник издания.

Покрывать убытки от ПСО будет "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Именно исходя из этой логики и определили размер тарифа – 1,44 грн за кВт-ч и так называемую "полочку" до которой он будет действовать – 250 кВт-ч. Но почему новую схему тарифообразования вводят только до конца апреля? Как объяснили РБК-Украина в Минэнерго, срок определен периодом отопительного сезона.

"Срок действия новой финансовой модели ПСО и привязанной к нему цены на электроэнергию для бытовых потребителей установлен до конца отопительного периода. Минэнерго на протяжении этого времени планирует отследить процедуру имплементации модели ПСО и, при необходимости, усовершенствовать ее", – говорится в комментарии Минэнерго.

Чего ждать с мая 2022 года

Ожидается, что цена на электроэнергию будет расти минимум до марта-апреля, поскольку дорожает газ и уголь. Соответственно, средства на компенсацию у "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" будут увеличиваться. Но по прогнозам, с апреля цены начнут падать – соответственно финансовый ресурс будет сокращаться. Тогда и придется снова пересматривать схему ценообразования.

По информации РБК-Украина в качестве рабочего варианта пока рассматривается еще одно снижение тарифа весной и введение двух "полочек" для расчета стоимости электроэнергии. Тариф на первые 250 кВт-ч могут снизить до 1,2 грн, до 600 кВт-ч останется тариф 1,68 грн, а если потребление будет выше 600 кВт-ч, то за весь потребленный объем придется платить по рыночной цене без учета промежуточных тарифов.

Как объяснили РБК-Украина в правительстве, таким образом планируют заставить богатых потребителей оплачивать услугу безо всяких льгот. Но этот вариант имеет риски. Крупные потребители могут разбивать один счет на несколько. Кроме того, против выступают поставщики услуг – они боятся оттока потребителей. Так что однозначно сказать как будет развиваться ситуация с мая следующего года – пока нельзя.