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Новые суда с украинским зерном готовы к отплытию, - Кулеба

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Киев, Четверг 04 августа 2022 00:42
Новые суда с украинским зерном готовы к отплытию, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Новые суда с украинским зерном загружены и готовы к отплытию. Киев надеется, что Россия выполнит свои обязательства по заключенному соглашению при посредничестве ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

Он отметил, что Украина по-прежнему привержена борьбе с глобальным отсутствием продовольственной безопасности.

"Если Россия выполнит свои обязательства в рамках зерновой инициативы при посредничестве ООН, они (суда - ред.) дойдут до иностранных покупателей и помогут снизить цены на продовольствие и предотвратить голод", - написал министр.

Напомним, экспорт зерна будет проходить согласно "зерновому соглашению" между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

Ранее стало известно, что первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта и прибыло в Стамбул.

Также мы писали, что время прибытия первого судна с украинским сместилось из-за плохих погодных условий.

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