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Нові судна з українським зерном готові до відплиття, - Кулеба

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Київ, Четвер 04 серпня 2022 00:42
Нові судна з українським зерном готові до відплиття, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Нові судна з українським зерном завантажені і готові до відплиття. Київ сподівається, що Росія виконає свої зобов'язання щодо укладеної угоди за посередництва ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в Twitter.

Він зазначив, що Україна як і раніше прихильна боротьбі з глобальною відсутністю продовольчої безпеки.

"Якщо Росія виконає свої зобов'язання в рамках зернової ініціативи за посередництва ООН, вони (судна - ред.) дійдуть до іноземних покупців і допоможуть знизити ціни на продовольство і запобігти голоду", - написав міністр.

Нагадаємо, експорт зерна проходитиме згідно з "зерновою угодою" між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

Раніше стало відомо, що перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту і прибуло в Стамбул.

Також ми писали, що час прибуття першого судна з українським змістився через погані погодні умови.

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