Новые штрафы для водителей: какие правила нарушали чаще всего за неделю

Правоохранители оформили более 18,3 тысячи протоколов о нарушении ПДД, за которые были повышенны штрафы неделю назад. Чаще всего водителей штрафовали за превышение скорости, неиспользование ремней безопасности и пьянство.
Таким образом, за неделю полицейские оформили:
В ведомстве также призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.
"Ответственность за безопасность на дорогах - обязанность каждого из нас. И если каждый из нас элементарно не будет нарушать ПДД и будет вежливым на дороге - мы сможем достичь желаемого результата", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 февраля Верховная рада усилила ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №2695.
Как писало РБК-Украина, вместе с тем парламентарии не стали позволять безосновательные остановки водителей.