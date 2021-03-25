Нові штрафи для водіїв: які правила порушували найчастіше за тиждень

Правоохоронці оформили понад 18,3 тисячі протоколів про порушення ПДР, за які були підвищені штрафи тиждень тому. Найчастіше водіїв штрафували за перевищення швидкості, невикористання пасків безпеки та пияцтво.
Таким чином, за тиждень поліцейські оформили:
У відомстві також закликали водіїв дотримуватись правил дорожнього руху.
"Відповідальність за безпеку на дорогах — обов'язок кожного з нас. І якщо кожен з нас елементарно не порушуватиме ПДР і буде чемним на дорозі — ми зможемо досягнути бажаного результату", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 16 лютого Верховна рада посилила відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху. Народні депутати схвалили в другому читанні законопроект №2695.
Як писало РБК-Україна, разом з тим парламентарії не стали дозволяти безпідставні зупинки водіїв.