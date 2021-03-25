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Нові штрафи для водіїв: які правила порушували найчастіше за тиждень

Автор: Андрій Козловський

Правоохоронці оформили понад 18,3 тисячі протоколів про порушення ПДР, за які були підвищені штрафи тиждень тому. Найчастіше водіїв штрафували за перевищення швидкості, невикористання пасків безпеки та пияцтво.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Таким чином, за тиждень поліцейські оформили:

  • 2 241 протокол за ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП.
  • 3 149 постанов за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами) КУпАП.
  • 8 696 постанов за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км/год) КУпАП.
  • 570 постанов за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год) КУпАП.
  • 1 969 постанов за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування) КУпАП.
  • 531 постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.
  • 1 226 постанов за ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.

У відомстві також закликали водіїв дотримуватись правил дорожнього руху.

"Відповідальність за безпеку на дорогах — обов'язок кожного з нас. І якщо кожен з нас елементарно не порушуватиме ПДР і буде чемним на дорозі — ми зможемо досягнути бажаного результату", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 лютого Верховна рада посилила відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху. Народні депутати схвалили в другому читанні законопроект №2695.

Як писало РБК-Україна, разом з тим парламентарії не стали дозволяти безпідставні зупинки водіїв.

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