Новые штрафы уменьшат смертность на дорогах Украины на 10-15%, - МВД

Новые штрафы для пешеходов и водителей, введенные 16 февраля Верховной Радой, должны снизить смертность на дорогах Украины на 10-15%.

"Принятие данного законопроекта - это большая победа и шаг вперед. Парламентарии поддержали проект закона несколько в обрезанном виде, в частности, не поддержали нормы о запрете водителям выходить из машины без разрешения полицейского. А также уменьшили размер штрафа за превышение скоростного режима до 1700 гривен", - рассказал Геращенко.

В то же время, заместитель министра отметил, что после вступления закона в силу полицейские будут обязаны ставить знаки, которые предупреждают о режиме контроля скорости.