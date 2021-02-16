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Нові штрафи зменшать смертність на дорогах України на 10-15%, - МВС

Автор: РБК-Україна

Нові штрафи для пішоходів і водіїв, запроваджені 16 лютого Верховною Радою, мають знизити смертність на дорогах України на 10-15%.

Такі очікування висловив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає прес-служба відомства в Telegram.

"Прийняття даного законопроекту - це велика перемога і крок вперед. Парламентарі підтримали проект закону дещо в обрізаному вигляді, зокрема, не підтримали норми про заборону водіям виходити з авто без дозволу поліцейського. А також зменшили розмір штрафу за перевищення швидкісного режиму до 1700 гривень", - розповів Геращенко.

Водночас, заступник міністра зазначив, що після вступу закону в дію, поліцейські будуть зобов’язані ставити знаки, які попереджають про режим контролю швидкості.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна Рада посилила відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху. Народні депутати схвалили в другому читанні законопроект №2695. Зокрема, якщо водій перебував у стані алкогольного сп'яніння, йому буде загрожувати штраф в розмірі 17 тисяч грн (зараз 10,2 тисячі) з позбавленням водійських прав на рік. За повторне порушення протягом року - 34 тисячі грн з позбавленням прав на три роки. Якщо водій порушить втретє - штраф 51 тисяча грн, позбавлення прав на 10 років і конфіскація транспортного засобу.

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