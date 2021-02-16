Нові штрафи зменшать смертність на дорогах України на 10-15%, - МВС

Нові штрафи для пішоходів і водіїв, запроваджені 16 лютого Верховною Радою, мають знизити смертність на дорогах України на 10-15%.

"Прийняття даного законопроекту - це велика перемога і крок вперед. Парламентарі підтримали проект закону дещо в обрізаному вигляді, зокрема, не підтримали норми про заборону водіям виходити з авто без дозволу поліцейського. А також зменшили розмір штрафу за перевищення швидкісного режиму до 1700 гривень", - розповів Геращенко.

Водночас, заступник міністра зазначив, що після вступу закону в дію, поліцейські будуть зобов’язані ставити знаки, які попереджають про режим контролю швидкості.