Новые санкции США против России перечеркнут надежды на восстановление диалога, - Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков резко отреагировал на возможность усиления санкций США против РФ. Таким образом он прокомментировал последние предложения конгрессменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Песков считает, что новые санкции перечеркнут результаты преговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которые состоялись этим летом в Женеве.

"Реализация идеи конгрессменов США о новых санкциях против россиян перечеркнула бы дух саммита в Женеве и надежды на восстановление диалога", - сказал пресс-секретарь российского лидера.