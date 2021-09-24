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Нові санкції США проти Росії перекреслять надії на відновлення діалогу, - Кремль

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П'ятниця 24 вересня 2021 12:46
Нові санкції США проти Росії перекреслять надії на відновлення діалогу, - Кремль Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков різко відреагував на можливість посилення санкцій США проти РФ. Таким чином він прокоментував останні пропозиції конгресменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Пєсков вважає, що нові санкції перекреслять результати перемовин президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна, які відбулися цього літа в Женеві.

"Реалізація ідеї конгресменів США про нові санкції проти росіян перекреслила б дух саміту в Женеві і надії на відновлення діалогу", - сказав прес-секретар російського лідера.

Раніше повідомлялося, що в Конгресі США схвалили кілька поправок в оборонний бюджет на 2022 рік, які пропонують посилити санкції проти Росії. Також пропонується, щоб Білий дім визначив, чи підпадають під персональні санкції 35 російських чиновників, бізнесменів і медійних осіб.

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