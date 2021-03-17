Новые санкции США против России могут коснуться лиц из руководства страны, - СМИ

Новые санкции США против России за вмешательство в ход президентской кампании в Штатах в 2020 году могут коснуться руководства РФ. Решение о введении санкций за это уже принято.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на телеканал CNN.

Решение о санкциях было принято на основании отчета Управления национальной разведки США. В нем было сказано, что президент России Владимир Путин санкционировал разведывательные операции, целью которых была дискредитация кандидата от демократов Джозефа Байдена и поддержка избрания на второй срок Дональда Трампа. Кто именно из руководящих лиц России попадет под ограничения Штатов, не уточняется.