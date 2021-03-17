Новые санкции США против России могут коснуться лиц из руководства страны, - СМИ

Новые санкции США против России за вмешательство в ход президентской кампании в Штатах в 2020 году могут коснуться руководства РФ. Решение о введении санкций за это уже принято.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на телеканал CNN.
Решение о санкциях было принято на основании отчета Управления национальной разведки США. В нем было сказано, что президент России Владимир Путин санкционировал разведывательные операции, целью которых была дискредитация кандидата от демократов Джозефа Байдена и поддержка избрания на второй срок Дональда Трампа.
Кто именно из руководящих лиц России попадет под ограничения Штатов, не уточняется.
Напомним, президент США Джо Байден считает российского лидера Владимира Путина убийцей. Он также заявил, что тот заплатит за вмешательство России в американские выборы.
На публикацию отчета американской разведки отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который заявил, что этот документ положил конец мифу о якобы украинском вмешательстве в выборы в США.
В частности, речь идет об украинских нардепах Александре Дубинском и Андрее Деркаче, которые накануне выборов в США обнародовали телефонные разговоры Джо Байдена с Петром Порошенком, когда последний был еще президентом. На сегодня оба нардепа находятся под санкциями, а Деркача американская сторона называет российским агентом.