Новые рекорды: KADORR Group сдала сразу две "жемчужины" в один день

Один из самых сильных игроков строительного рынка Украины, компания KADORR Group, в один день сдала сразу два дома — ЖК "24 и 25 Жемчужины" на Итальянском бульваре.

Торжественное новоселье посетили сотни семей, в их числе и сам глава корпорации KADORR Аднан Киван, который вместе со своей семьей открыл "жемчужины" и лично поздравил одесситов.

"Молитва, труд и терпение – основные три постулата, по которым мы работаем и живем. Главное – это мораль и уважение к людям. KADORR Group — это очень слаженный механизм и сплоченная команда. Компания имеет свой стабилизационный фонд, что дает возможность беспрерывного финансирования строительства жилой недвижимости – мы сдаем в срок и с неизменным качеством. На сегодня наш коэффициент – один дом в месяц. Я уверен, что к концу года он увеличится до показателя в 1,5-1,6. Мы верим в эту страну и верим в этот город, и мы знаем, что будущее здесь. Это шарм и уют Одессы, который не найдешь ни в одном городе мира. У нас с вами есть обязательства перед Богом, перед этим городом и перед этой страной, чтобы сделать ее лучше. Так и будет! С Богом, дорогие друзья!" — отметил Аднан Киван и перерезал красную ленту.

Грамотный подход в реализации проектов и непрерывное финансирование позволяют компании работать на рекордных показателях. Только за семь месяцев этого года KADORR Group сдала в эксплуатацию семь жилых комплексов. Аднан Киван, взяв на себя всю ответственность за сроки и качество выполнения, предоставляет каждому инвестору свои персональные гарантии. Право возврата вложенных средств, беспроцентная рассрочка, первоначальный взнос от 4 % - условия KADORR Group, которые сегодня не может предложить ни один другой девелопер.

Портфель активов KADORR Group включает торгово-офисные центры, рестораны, детские образовательные проекты, спортивные центры – это коммерческая недвижимость, общей площадью свыше 150 000 кв.м, превышающая суммарную стоимость в $ 800 млн.

"Мы рады и благодарны Богу, что сегодня столько счастливых людей получили квартиры и имеют возможность жить в достойных условиях, — поздравил одесситов генеральный директор KADORR Group Руслан Киван. — Для нас это высшая награда. Компания по-прежнему удерживает позиции лидера рынка и продолжает реализацию грандиозных проектов. Мы строим современный красивый, чистый, европейский город, которым Одесса несомненно заслуживает быть. Я поздравляю всех нас с открытием великолепных "Жемчужин". Мира и Божьего благословения!".

ЖК "24 и 25 Жемчужины" полностью соответствуют европейскому стандарту KADORR Group: закрытая охраняемая территория, собственные службы безопасности и эксплуатации, современные системы пожарной безопасности, многоуровневый подземный паркинг. Здания оснащены современными системами от лучших производителей.

Семья Смирновых рассказывает, что новая квартира в "Жемчужине" – это подарок от детей.

"Мы даже представить не могли, что когда-то будем так жить, — не нарадуются новоселы. — Совершенно не верится, что это в Украине. Красивые комфортные дома, все сдали в срок, как и обещали. Я вам скажу, Одессе есть чем гордиться! Спасибо компании и отдельно всем, кто строил наш дом".

Как признался инвестор ЖК "24 Жемчужина" Виктор Везенков, он ни секунды не сомневался, когда покупал квартиру в KADORR.

"Это доверие, заслуженное годами. Уже, кажется, более 30 домов сдали — ни одной задержки! Да тут даже сравнивать не с чем! Все открыто, доступно и понятно! Думаю, их еще долго никто догнать не сможет", — уверен Виктор Везенков.

Отметим, на сегодняшний день KADORR Group сдала в эксплуатацию порядка 30 жилых комплексов. К началу 2018 года состояние главы корпорации KADORR и владельца печатного издания Kyiv Post Аднана Кивана оценивается более чем в $ 1 млрд.

Аднан Киван ведет также инвестирование в сферу сельского хозяйства Украины. Он владеет зерновыми элеваторами и продолжает их активное строительство на территории всей страны. В ближайшее время планируется строительство комплексов производства и переработки сельскохозяйственной продукции, объем которых будет достигать до 10-12 млн тонн в год.

Сегодня Аднан Киван остается самым крупным арабским инвестором в Украине.