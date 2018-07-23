Нові рекорди: KADORR Group здала відразу дві "перлини" в один день

Один з найсильніших гравців будівельного ринку України, компанія KADORR Group, в один день здала відразу два будинки - ЖК "24 і 25 Перлини" на Італійському бульварі.

Урочисте новосілля відвідали сотні сімей, в їх числі і сам глава корпорації KADORR Аднан Ківан, який разом зі своєю сім'єю відкрив "перлини" і особисто привітав одеситів.

"Молитва, праця і терпіння - основні три постулати, за якими ми працюємо і живемо. Головне - це мораль і повагу до людей. KADORR Group - це дуже злагоджений механізм і згуртована команда. Компанія має свій стабілізаційний фонд, що дає можливість безперервного фінансування будівництва житлової нерухомості - ми здаємо в строк і з незмінною якістю. На сьогодні наш коефіцієнт - один будинок на місяць.Я впевнений, що до кінця року він збільшиться до показника в 1,5-1,6. Ми віримо в цю країну і віримо в це місто, і ми знаємо, що майбутнє тут. Це шарм і затишок Одеси, який не знайдеш ні в одному місті світу. У нас з вами є зобов'язання перед Богом, перед цим містом і перед цією країною, щоб зробити її краще. Так і буде! З Богом, дорогі друзі!" - зазначив Аднан Ківан і перерізав червону стрічку.

Грамотний підхід в реалізації проектів і безперервне фінансування дозволяють компанії працювати на рекордних показниках. Тільки за сім місяців цього року KADORR Group здала в експлуатацію сім житлових комплексів. Аднан Ківан, взявши на себе всю відповідальність за терміни і якість виконання, надає кожному інвестору свої персональні гарантії. Право повернення вкладених коштів, безвідсоткова розстрочка, початковий внесок від 4% - умови KADORR Group, які сьогодні не може запропонувати жоден інший девелопер.



Портфель активів KADORR Group включає торгово-офісні центри, ресторани, дитячі освітні проекти, спортивні центри - це комерційна нерухомість, загальною площею понад 150 000 кв.м, що перевищує сумарну вартість в $ 800 млн.

"Ми раді і вдячні Богу, що сьогодні стільки щасливих людей отримали квартири і мають можливість жити в гідних умовах, - привітав одеситів генеральний директор KADORR Group Руслан Ківан. - Для нас це найвища нагорода. Компанія як і раніше утримує позиції лідера ринку і продовжує реалізацію грандіозних проектів. Ми будуємо сучасний красивий, чистий, європейське місто, яким Одеса безсумнівно заслуговує бути. Я вітаю всіх нас з відкриттям чудових "Перлин". Миру і Божого благословення!".

ЖК "24 і 25 Перлини" повністю відповідають європейському стандарту KADORR Group: закрита територія, власні служби безпеки і експлуатації, сучасні системи пожежної безпеки, багаторівневий підземний паркінг. Будинки оснащені сучасними системами від кращих виробників.

Сім'я Смирнова розповідає, що нова квартира в "Перлині" - це подарунок від дітей.

"Ми навіть уявити не могли, що колись будемо так жити - не натішаться новосели. - Зовсім не віриться, що це в Україні. Красиві комфортні будинки, всі здали в строк, як і обіцяли. Я вам скажу, Одесі є чим пишатися! Спасибі компанії і окремо всім, хто будував наш дім ".

Як зізнався інвестор ЖК "24 Перлина" Віктор Везенко, він ні секунди не сумнівався, коли купував квартиру в KADORR.

"Ця довіра, заслужене роками. Вже, здається, більше 30 будинків здали - жодної затримки! Так тут навіть порівнювати нема з чим! Все відкрито, доступно і зрозуміло! Думаю, їх ще довго ніхто наздогнати не зможе ", - впевнений Віктор Везенко.

Відзначимо, на сьогоднішній день KADORR Group здала в експлуатацію близько 30 житлових комплексів. До початку 2018 року стан глави корпорації KADORR і власника друкованого видання Kyiv Post Аднана Кивана оцінюється більш ніж в $ 1 млрд.

Аднан Ківан веде також інвестування в сферу сільського господарства України. Він володіє зерновими елеваторами і продовжує їх активне будівництво на території всієї країни. Найближчим часом планується будівництво комплексів виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, обсяг яких сягатиме до 10-12 млн тонн на рік.

Сьогодні Аднан Ківан залишається найбільшим арабським інвестором в Україні.