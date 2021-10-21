Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет
В Украине с 21 октября начали действовать новые правила перевозок пассажиров внутри страны. В полиции рассказали, как будут проверять COVID-сертификаты.
Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Как полиция будет проверять
Полицейские будут останавливать автобусы межрегионального сообщения и выборочно проверять у водителей и пассажиров наличие сертификатов вакцинации или справки о негативном результате теста на COVID-19.
Высаживать из автобуса или вообще снимать его с маршрута не будут.
Административный протокол будут составлять на перевозчика. Решение о размере штрафа будет определять суд. Сумма для юридических лиц колеблется в пределах 34-51 тысячи гривен.
Проверки в поезде
В отношении железнодорожных перевозок, то полиция усилила присутствие на территории и вблизи железнодорожных вокзалов, чтобы при выявлении нарушения быстрее отреагировать.
Масочный режим
Отдельно будут работать над контролем за соблюдением масочного режима. Начиная с 20 ноября прошлого года вынесено почти 386 тысяч админпостановлений из-за несоблюдения масочного режима (ч. 2 ст. 44-3 КУоАП).
Проверки действуют не только в "красных" зонах, полиция осуществляет рейды на всей территории государства
"Особое внимание обращаем на документирование преступлений, связанных с подделкой документов, подтверждающих COVID-безопасность граждан. Таких производств начато более 730", - отметил Клименко.