Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет

В Украине с 21 октября начали действовать новые правила перевозок пассажиров внутри страны. В полиции рассказали, как будут проверять COVID-сертификаты.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Как полиция будет проверять

Полицейские будут останавливать автобусы межрегионального сообщения и выборочно проверять у водителей и пассажиров наличие сертификатов вакцинации или справки о негативном результате теста на COVID-19.

Высаживать из автобуса или вообще снимать его с маршрута не будут.

Административный протокол будут составлять на перевозчика. Решение о размере штрафа будет определять суд. Сумма для юридических лиц колеблется в пределах 34-51 тысячи гривен.

Проверки в поезде

В отношении железнодорожных перевозок, то полиция усилила присутствие на территории и вблизи железнодорожных вокзалов, чтобы при выявлении нарушения быстрее отреагировать.

Масочный режим

Отдельно будут работать над контролем за соблюдением масочного режима. Начиная с 20 ноября прошлого года вынесено почти 386 тысяч админпостановлений из-за несоблюдения масочного режима (ч. 2 ст. 44-3 КУоАП).

Проверки действуют не только в "красных" зонах, полиция осуществляет рейды на всей территории государства

"Особое внимание обращаем на документирование преступлений, связанных с подделкой документов, подтверждающих COVID-безопасность граждан. Таких производств начато более 730", - отметил Клименко.