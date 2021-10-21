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Нові правила перевезень в дії. Поліція перевірятиме COVID-сертифікати: як це буде

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 10:33
Нові правила перевезень в дії. Поліція перевірятиме COVID-сертифікати: як це буде Фото: поліція перевірятиме COVID-сертифікати після введення нових правил перевезень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна, Владислав Красінський

В Україні з 21 жовтня почали діяти нові правила перевезень пасажирів всередині країни. У поліції розповіли, як будуть перевіряти COVID-сертифікати.

Про це розповів в коментарі РБК-Україна голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Як поліція буде перевіряти

Поліцейські зупинятимуть автобуси міжрегіонального сполучення та вибірково перевірятимуть у водіїв та пасажирів наявність сертифікатів вакцинації чи довідки про негативний результат тесту на COVID-19.

Висаджувати з автобусу чи взагалі знімати його з маршруту не будуть.

Адміністративний протокол складатимуть на перевізника. Рішення про розмір штрафу визначатиме суд. Сума для юридичних осіб коливається в межах 34-51 тисячі гривень.

Перевірки в поїздаї

Щодо залізничних перевезень, то поліція посилила присутність на території та поблизу залізничних вокзалів, аби при виявленні порушення швидше відреагувати.

Масковий режим

Окремо працюємо над контролем за дотриманням маскового режиму. Починаючи з 20 листопада минулого року винесено майже 386 тисяч адмінпостанов за недотримання маскового режиму (ч.2 ст.44-3 КУпАП).

Перевірки діють не лише у "червоних" зонах, поліція здійснює рейди на всій території держави

"Особливу увагу звертаємо на документування злочинів, пов’язаних із підробкою документів, які підтверджують КОВІД-безпечність громадян. Таких проваджень розпочато понад 730", - зазначив Клименко.

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