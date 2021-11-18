Новые отделения "экстренной" помощи будут ежегодно принимать около 2 млн пациентов, - министр

"Также обновлен автопарк экстренной медицинской помощи (лишь в 2021 году закуплены 622 авто, + 150 млн грн выделены для дополнительной закупки машин в этом году), заработали новые сельские амбулатории (сейчас в программе 607 объектов в 24 регионах)", - рассказал он.

Со следующего года стартует реконструкция и техническая модернизация 48 областных учреждений здравоохранения – по одной областной детской и областной клинической больнице в каждом регионе.

"Это 45 операционных блоков, 24 отделения экстренной медицинской помощи и 29 вертолетных площадок. Последние нам позволят расширить результаты пилота по аэромедицинской эвакуации на территорию всей страны", - отметил Ляшко.

По словам главы Минздрава, в рамках пилотного проекта по аэромедицинской эвакуации, реализуемого во Львовской и Киевской областях, в октябре совершено 35 вылетов. Всего в 2021 году совершено 60 вылетов на неотложные состояния.