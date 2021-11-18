Нові відділення "екстреної" допомоги щороку прийматимуть біля 2 млн пацієнтів, - міністр

"Також оновлено автопарк екстреної медичної допомоги (лише у 2021 закуплено 622 авто, + 150 млн грн виділено для додаткової закупівлі машин цього року), запрацювали нові сільські амбулаторії (наразі у програмі 607 об’єктів в 24 регіонах)", - розповів він.

З наступного року стартує реконструкція та технічна модернізація 48 обласних закладів охорони здоров’я - по одній обласній дитячій та одній обласній клінічній лікарні у кожному регіоні.

"Це 45 операційних блоків, 24 відділення екстреної медичної допомоги та 29 гелікоптерних майданчиків. Останні нам дозволять розширити результати пілоту з аеромедичної евакуації на територію всієї країни", - зазначив Ляшко.

За словами голови МОЗ, у рамках пілотного проєкту з аеромедичної евакуації, який реалізується у Львівській та Київській областях, у жовтні здійснено 35 вильотів. Загалом у 2021 році здійснено 60 вильотів на невідкладні стани.