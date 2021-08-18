UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Новые нормы питания в школах. Кабмин установил переходный период для нововведений

Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров Украины установил переходный период внедрения новых норм питания в школах и детсадах. Он продлится до конца текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседания правительства.

Согласно постановлению, также устанавливается мораторий на применение штрафных санкций по результатам проверок, проведенных до 1 января 2022 года, в случае нарушения требований норм питания.

Как указано в пояснительной записке, введение переходного периода поможет избежать судебных исков, которые могли возникнуть из-за расторжения контрактов на поставку пищевых продуктов в учебные заведения.

Напомним, в школах Украины с 1 сентября начнут вводить новое меню, однако еда в столовых изменится не сразу во всех школах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныУкраина