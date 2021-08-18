Нові норми харчування в школах. Кабмін встановив перехідний період для нововведень

Кабінет міністрів України встановив перехідний період впровадження нових норм харчування в школах та дитсадках. Він триватиме до кінця поточного року.

Згідно з постановою, також встановлюється мораторій на застосування штрафних санкцій за результатами перевірок, проведених до 1 січня 2022 року, в разі порушення вимог норм харчування.

Як вказано у пояснювальній записці, введення перехідного періоду допоможе уникнути судових позовів, які могли виникнути через розірвання контрактів на постачання харчових продуктів до закладів освіти.