Новые налоги для строителей выльются в подорожание квартир в Украине, - нардеп

Фото: строительство многоэтажного дома в Киеве (РБК-Украина)

Налоговый комитет может ликвидировать "схемы” на рынке недвижимости путем роста цен на квартиры и долгосрочного падения в строительном секторе.

Об этом сообщил народный депутат, секретарь комитета ВР по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления Дмитрий Исаенко.

“Экономический кризис 2020 года негативно сказалась на ситуации практически во всех отраслях экономики большинства стран мира, в том числе в строительстве. Строительная отрасль является фондообразующая. В то же время она полностью зависит от общего экономического состояния - финансовых возможностей бюджетов всех уровней развивать социальные и инфраструктурные проекты, предприятий и организаций - создавать новые и технически переоснащать существующие мощности, населения, которое нуждается в улучшении жилищных условий, в качестве основного инвестора строительства жилья”, - пояснил нардеп.

По его словам, подобный кризис в 2008-2009 годах подтолкнул девелоперов к поиску новых путей в финансовых механизмах обеспечения жилищного строительства - так на рынке появился институт совместного инвестирования.

“Такие шаги дали возможность в течение 2010-2011 лет нарастить объемы строительства нового жилья почти на 70%. Нельзя оставить без внимания также то, что привлечение средств через институт совместного инвестирования привел еще к одному позитива - детенизации, поскольку существенно уменьшился приток инвестиций из-за пределов Украины, в частности из Кипра. Ведь все понимали, что это не иностранные инвестиции, а деньги отечественных застройщиков, которые они выводили в офшорные зоны. Пока наши "замечательные реформаторы" решили эту систему сломать и ввести обычный механизм налогообложения при привлечении финансовых ресурсов в строительство жилья через институты совместного инвестирования”, - отметил парламентарий.

По его мнению, позиция комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики выглядит более чем странной.

"Бестолковость предложений ”реформаторов" заключается еще и в том, что сегодня государство не создало условий для привлечения средств в жилищное строительство через банковские учреждения. Даже ипотека под 10% годовых не дает возможности рядовому гражданину с его среднемесячным доходом приобрести себе более-менее приличное жилье. Это означает, что часть людей, которые стремятся улучшить свои жилищные условия, просто не смогут этого сделать. Надо четко понимать, что застройщик, девелопер, вообще представитель бизнеса работать себе в убыток не будет. Получается у них один путь - поднимать стоимость квадратного метра, что означает перевести "новации в налогообложении" на плечи рядового гражданина, который стремится улучшить свои жилищные условия, - резюмировал Исаенко.

Напомним, 26 октября Кабинет министров Украины назначил временно исполняющего обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ). Им стала Ирина Король.