Новые методики лечения коарктации аорты за границей

Коарктация аорты является врожденным пороком сердца. Эта патология требует хирургического лечения. Оптимальный возраст для проведения операции — 1-2 года. Однако в ряде случаев операцию проводят и в более позднем возрасте.
Коарктация аорты характеризуется локальным сужением аорты. Вследствие сужения просвета сосуда затрудняется ток крови, с чем и связаны имеющиеся гемодинамические нарушения.
Нарушение кровообращения проявляется двумя феноменами:
Перегрузка давлением вызывает гипертрофию левого желудочка, а также гипертензию в верхней части тела (в сосудах головы, сердца, верхних конечностей). Если не провести операцию по устранению коарктации аорты, то со временем могут возникнуть такие осложнения:
При естественном течении порока средняя продолжительность жизни составляет 35 лет, а при «инфантильном» предуктальном типе — не более двух лет. К счастью, своевременное проведение операции позволит устранить проблему и существенно увеличить продолжительность жизни.
Многие пациенты стремятся пройти лечение за границей. Стоимость операции по коарктации аорты в зарубежных больницах может быть выше, чем в отечественных. Но пациенты могут быть уверены, что операции в зарубежных клиниках проводятся по самым высоким стандартам.
Коарктация аорты может быть устранена только с помощью хирургического лечения. Первая в мире операция по устранению коарктации аорты была проведена еще в 1944 году. С того момента прошло много времени и хирургические методики значительно усовершенствовались. В настоящее время существует два вида хирургического лечения коарктация аорты у детей и взрослых:
Стоимость операции по коарктации аорты зависит от выбранной хирургической методики.
Хирургическая коррекция является традиционным методом лечения коарктации аорты. Проведение такой операции гарантирует эффективный результат. Существует несколько хирургических методик коррекции аорты:
Ранее хирургическую коррекцию аорты проводили через срединную стернотомию (рассечение грудины). В настоящее время кардиохирурги зарубежных клиник используют менее инвазивные доступы, в частности, боковую торакотомию. Врач выполняет разрез в межреберье. Такой доступ гарантирует меньшее повреждение тканей, а также более быстрое восстановление пациента.
Ведущие зарубежные клиники также могут предложить пациентам с коарктацией аорты баллонную ангиопластику, которая является разновидностью интервенционного лечения.
Врач делает прокол в бедренной артерии и вводит в него тонкий катетер-проводник с баллоном. Под рентген-контролем катетер с баллоном продвигают к месту сужения. Баллон раздувается и тем самым расширяет просвет аорты. Чтобы зафиксировать необходимый диаметр аорты, в сосуд устанавливают стент (сетчатый каркас).
Эндоваскулярные операции имеют много преимуществ:
Стоит отметить, что далеко не во всех случаях коарктации аорты может быть проведена эндоваскулярная операция. Врач выбирает оптимальную стратегию лечения после изучения результатов диагностики пациента, которая включает рентгенографию ОГК, эхокг и ЭКГ.
Медицинские технологии постоянно совершенствуются. В ведущих зарубежных клиниках операции на сердце проводят через небольшие разрезы на грудной клетке. В ряде случаев пациентам с коарктацией аорты предлагают минимально инвазивное хирургическое вмешательство — баллонную ангиопластику. Многих пациентов интересуют цены на лечение за границей. Итоговая стоимость зависит от нескольких факторов: рейтинга клиники, квалификации кардиохирурга, вида операции.
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