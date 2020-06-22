Нові методики лікування коарктації аорти за кордоном

Коарктація аорти є вродженою вадою серця. Ця патологія вимагає хірургічного лікування. Оптимальний вік для проведення операції – 1-2 роки. Проте в ряді випадків операцію проводять і у старшому віці.

Чим небезпечна коарктація аорти?

Коарктація аорти характеризується локальним звуженням аорти. Внаслідок звуження просвіту судини ускладнюється кровотік, з чим і пов'язані наявні гемодинамічні порушення.

Порушення кровообігу проявляється двома феноменами:

Підвищення тиску в судинах вище ділянки звуження аорти. Зниження тиску в судинах нижче ділянки звуження аорти.

Перевантаження тиском викликає гіпертрофію лівого шлуночка, а також гіпертензію у верхній частині тіла (в судинах голови, серця, верхніх кінцівок). Якщо не провести операцію по усуненню коарктації аорти, то з часом можуть виникнути такі ускладнення:

Серцева недостатність;

Внутрішньочерепні крововиливи;

Розрив аорти;

Інфекційний ендокардит.

Середня тривалість життя у разі звичайного перебігу пороку серця становить 35 років, проте у разі «інфантильного» предуктального пороку – не більше двох років. На щастя, своєчасне проведення операції дозволить усунути проблему і значно збільшити тривалість життя.

Багато пацієнтів прагнуть пройти лікування за кордоном. Вартість операції по коарктації аорти в закордонних лікарнях може бути вище, ніж у вітчизняних. Але пацієнти можуть бути впевнені, що операції в закордонних клініках виконуються за найвищими стандартами.

Сучасне лікування коарктації аорти

Коарктація аорти може бути усунена тільки за допомогою хірургічного лікування. Перша у світі операція з усунення коарктації аорти була виконана ще у 1944 році. З того моменту пройшло багато часу і хірургічні методи значно удосконалилися. Сьогодні існує два наступних види хірургічного лікування коарктація аорти у дітей та дорослих:

Хірургічна корекція коарктації аорти.

Інтервенційне (ендоваскулярне) лікування.

Вартість операції по усуненню коарктації аорти залежить від обраної хірургічної методики.

Хірургічна корекція коарктації аорти

Хірургічна корекція є традиційним методом лікування коарктації аорти. Проведення такої операції гарантує ефективний результат. Існує кілька наступних хірургічних методик корекції аорти:

Резекція коарктації аорти. Кардіохірург видаляє звужений сегмент аорти, а потім зшиває між собою здорові кінці судини. Пластика аорти. Така операція виконується в тому випадку, якщо звуження захоплює довгий сегмент. Хірург розрізає звужену ділянку аорти і вшиває в нього клапоть з тканин підключичної артерії або синтетичного матеріалу. Аорто-аортальне шунтування. Хірург пришиває один кінець шунта вище звуження аорти, інший кінець – нижче звуження аорти. Таким чином кров безперешкодно тече в обхід звуженої ділянки аорти.

Раніше хірургічну корекцію аорти виконували за допомогою серединної стернотомії (розсічення грудини). Сьогодні кардіохірурги закордонних клінік використовують менш інвазивні доступи, зокрема, бокову торакотомію. Лікар виконує розріз в міжребер'ї. Такий доступ гарантує менше пошкодження тканин, а також скоріше відновлення пацієнта.

Інтервенційне лікування

Провідні закордонні лікарні також можуть запропонувати пацієнтам з коарктацією аорти балонну ангіопластику, яка є різновидом інтервенційного лікування.

Лікар робить прокол у стегновій артерії і вводить в нього тонкий катетер-провідник з балоном. Катетер з балоном просувають під рентген-контролем до місця звуження. Балон роздувається і таким чином розширює просвіт аорти. Щоб зафіксувати необхідний діаметр аорти, у судину встановлюють стент (сітчастий каркас).

Ендоваскулярні операції мають багато переваг:

Можливість проведення втручання під місцевою анестезією.

Відсутність великих розрізів на тілі.

Відсутність післяопераційного больовий синдрому.

Швидке відновлення пацієнта після процедури.

Варто відзначити, що далеко не у всіх випадках коарктації аорти може бути проведена ендоваскулярна операція. Лікар обирає оптимальну стратегію лікування після вивчення результатів діагностики пацієнта, яка включає рентгенографію ОГК, ЕхоКГ і ЕКГ.

Як потрапити на лікування за кордон?

Медичні технології постійно вдосконалюються. У провідних закордонних клініках операції на серці виконуються через невеликі розрізи на грудній клітці. У ряді випадків пацієнтам з коарктацією аорти пропонують мінімально інвазивне хірургічне втручання – балонну ангіопластику. Багатьох пацієнтів цікавлять ціни на лікування за кордоном. Підсумкова вартість залежить від декількох факторів: рейтингу клініки, кваліфікації кардіохірурга, типу операції.

Організувати лікування за кордоном допоможе оператор медичного туризму Booking Health. Компанія співпрацює з провідними закордонними медичними центрами. Менеджери Booking Health підберуть для пацієнта кращу клініку з урахуванням його побажань. Компанія також займеться вирішенням усіх питань пов'язаних з організацією поїздки за кордон: оформленням документів, бронюванням авіаквитків і готелю, забезпеченням трансферу з аеропорту.