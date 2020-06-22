Нові методики лікування коарктації аорти за кордоном

Коарктація аорти є вродженою вадою серця. Ця патологія вимагає хірургічного лікування. Оптимальний вік для проведення операції – 1-2 роки. Проте в ряді випадків операцію проводять і у старшому віці.
Коарктація аорти характеризується локальним звуженням аорти. Внаслідок звуження просвіту судини ускладнюється кровотік, з чим і пов'язані наявні гемодинамічні порушення.
Порушення кровообігу проявляється двома феноменами:
Перевантаження тиском викликає гіпертрофію лівого шлуночка, а також гіпертензію у верхній частині тіла (в судинах голови, серця, верхніх кінцівок). Якщо не провести операцію по усуненню коарктації аорти, то з часом можуть виникнути такі ускладнення:
Середня тривалість життя у разі звичайного перебігу пороку серця становить 35 років, проте у разі «інфантильного» предуктального пороку – не більше двох років. На щастя, своєчасне проведення операції дозволить усунути проблему і значно збільшити тривалість життя.
Багато пацієнтів прагнуть пройти лікування за кордоном. Вартість операції по коарктації аорти в закордонних лікарнях може бути вище, ніж у вітчизняних. Але пацієнти можуть бути впевнені, що операції в закордонних клініках виконуються за найвищими стандартами.
Коарктація аорти може бути усунена тільки за допомогою хірургічного лікування. Перша у світі операція з усунення коарктації аорти була виконана ще у 1944 році. З того моменту пройшло багато часу і хірургічні методи значно удосконалилися. Сьогодні існує два наступних види хірургічного лікування коарктація аорти у дітей та дорослих:
Вартість операції по усуненню коарктації аорти залежить від обраної хірургічної методики.
Хірургічна корекція є традиційним методом лікування коарктації аорти. Проведення такої операції гарантує ефективний результат. Існує кілька наступних хірургічних методик корекції аорти:
Раніше хірургічну корекцію аорти виконували за допомогою серединної стернотомії (розсічення грудини). Сьогодні кардіохірурги закордонних клінік використовують менш інвазивні доступи, зокрема, бокову торакотомію. Лікар виконує розріз в міжребер'ї. Такий доступ гарантує менше пошкодження тканин, а також скоріше відновлення пацієнта.
Провідні закордонні лікарні також можуть запропонувати пацієнтам з коарктацією аорти балонну ангіопластику, яка є різновидом інтервенційного лікування.
Лікар робить прокол у стегновій артерії і вводить в нього тонкий катетер-провідник з балоном. Катетер з балоном просувають під рентген-контролем до місця звуження. Балон роздувається і таким чином розширює просвіт аорти. Щоб зафіксувати необхідний діаметр аорти, у судину встановлюють стент (сітчастий каркас).
Ендоваскулярні операції мають багато переваг:
Варто відзначити, що далеко не у всіх випадках коарктації аорти може бути проведена ендоваскулярна операція. Лікар обирає оптимальну стратегію лікування після вивчення результатів діагностики пацієнта, яка включає рентгенографію ОГК, ЕхоКГ і ЕКГ.
Медичні технології постійно вдосконалюються. У провідних закордонних клініках операції на серці виконуються через невеликі розрізи на грудній клітці. У ряді випадків пацієнтам з коарктацією аорти пропонують мінімально інвазивне хірургічне втручання – балонну ангіопластику. Багатьох пацієнтів цікавлять ціни на лікування за кордоном. Підсумкова вартість залежить від декількох факторів: рейтингу клініки, кваліфікації кардіохірурга, типу операції.
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