Новые механизмы ПСО негативно влияют на расчеты с производителями "зеленой" энергии, - инвесторы

"Ситуация в отрасли максимально пессимистична. Сейчас уровень выплат производителям по ВИЭ незначителен, что не позволяет нам покрывать основные расходы. "Укрэнерго" могло бы направить доходы от пересечения на развитие возможностей экспорта или выплаты "зеленой" генерации, но Кабмин принял решение о "угольное ПСО". Я считаю эти последние решения чиновников преступными", - указывает в комментарии инвестор Игорь Тынный.

Также, о недостаточности действующего уровня выплат указывают в компании Elementum Energy, которая является дочерней компанией VR Capital, и оперирует Днестровской ВЭС в Одесской области.

По словам операционного директора Александра Подпругина, "Гарантированный покупатель" увеличил выплаты до 30%, но этого не хватает для покрытия операционных расходов, небалансов и выплат кредиторам.

"Возможности увеличить выплаты производителям по ВИЭ точно есть, но главное чтобы, через новые регуляторные изменения, очередные механизмы ПСО, эти средства не были направлены на другие нужды. Вот сейчас Государственная угольная генерация получит 2,5 млрд грн на закупку угля, хотя эти средства должны были получить производители из ВИЭ. Таким образом, государство показало приоритет - угольная энергетика, а не "зеленая", - сообщил Александр Подпругин.

Напомним, Кабинет министров утвердил "угольное ПСО", по которому НЭК "Укрэнерго" должно обеспечить заем для ГП "Укруголь" в размере 2,5 млрд грн для обеспечения государственной генерации углем.