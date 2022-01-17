Новые кибератаки: взломан форум Prozorro, суд лишился доступа к электронным системам

"Шевченковский районный суд г. Киева сообщает, что 17 января 2022 года доступ к электронной почте суда, официальному веб-сайту суда на портале "Судебная власть", подсистеме "Электронный суд", функционалу автоматизированной системы документооборота суда (в части направления решений в Единый государственный) реестра судебных решений, обмена входящей и исходящей корреспонденцией) приостановлены по независящим от суда причинам", - говорится в сообщении.

На данный момент продолжаются восстановительные работы. Специалисты Государственной судебной администрации в сотрудничестве с органами по противодействию киберпреступности принимают меры по ограничению ущерба для критических систем и хранения данных.

Кроме того, сообщается о кибератаке на систему государственных закупок Prozorro.

"Атака на Prozorro Infobox не повлияла на работу системы закупок Prozorro. Сегодня в 08:00 на странице форума Prozorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тем, что были использованы во время кибератаки на другие государственные сайты 14 января. Страница отключена, а специалисты проводят расследование и работают над оперативным возобновлением работы форума", - говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и защиты информации.