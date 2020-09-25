Новые карантинные зоны и изменения в рейтинге партий: новости за 24 сентября

Украину разделили на новые зоны карантина, социологи рассказали, как изменился рейтинг партий, в Израиле вводят жесткий "локдаун". Подробнее о том, что произошло в четверг, 24 сентября, - в материале РБК-Украина

В Украине обновили карантинные зоны: что изменилось

Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение относительно разделения Украины на новые зоны карантина. Новое карантинное зонирование вступит в силу 28 сентября.

Согласно новому карантинному зонированию, так называемая "красная зона" в Украине сократилась до двух городов. При этом в нее вернулся Тернополь.

Визит Зеленского в Беларусь отменен, - посол

Запланированный на октябрь визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь отменен. Как и проведение Форума регионов обеих стран в Гродно. Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол..

"Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа… Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом", - добавил Сокол.

Рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на местных выборах

Результаты агрегированного рейтинга партий свидетельствуют, что на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат четыре парламентские партии. Однако за последнюю неделю в совокупности они потеряли еще почти 1,5%. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса партию "Слуга народа" 15,6% поддерживают тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11 5%, "Европейская солидарность" - 11,0%, "Батькивщина" - 8,0% и "За майбутне" - 5,9%.

В больнице умер военный, которого в июне ранил снайпер

Ночью 24 сентября в больнице скончался украинский военнослужащий Константин Оверко. Морпеха 20 июня ранил вражеский снайпер в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Военный три месяца боролся за жизнь и перенес более 30 сложных операций.

Израиль вводит полный карантин на две недели

В Израиле с 25 сентября вводится полный карантин на две недели. Жесткий "локдаун" вводится для борьбы со второй волной коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Deutsche Welle.

После завершения жесткого "локдауна" карантин будет продлен еще на две недели. Однако в израильском правительстве не исключают и продление жестких ограничений.

Путина номинировали на Нобелевскую премию

Президента России Владимира Путина номинировали на Нобелевскую премию. Заявку отправил писатель, главный редактор газеты "Президент" и академик Сергей Комков. На то, что Путин оказался в списке номинантов на премию мира, отреагировали в Кремле.

Как сообщают российские СМИ, заявка была отправлена в Осло еще 10 сентября. За что именно Сергей Комков предлагает номинировать Путина – неизвестно.

Назван украинский фильм-претендент на "Оскар": в нем ни одного профессионального актера

Премию "Оскар" в 2021 году может представить драма Валентина Васяновича "Атлантида". Картина поборется за звание "Лучшего международного художественного фильма".

Фильм про оккупированный Донбасс выбрал Украинский оскаровский комитет. Сначала он поборется за попадание в лонг-лист, а затем и в шорт-лист премии. О том, удалось ли "Атлантиде" пройти эти этапы, станет известно 15 марта 2021-го, а сама церемония награждения должна будет состояться 25 апреля следующего года.

Синоптик рассказал украинцам, какой будет зима: снега не ждите

Украинцам стоит приготовиться к аномальной зиме. Температура воздуха будет комфортной, а снега почти не будет. Но вместо него могут лить дожди. Такой прогноз озвучила синоптик Татьяна Адаменко. По словам эксперта, это не самый худший сценарий, так как сейчас наша страна страдает от засухи.

Как сообщают метеорологи, сезон зимы в Украине может сократиться, но стоит ожидать и ледяных дождей. Снег украинцев порадует в ночь перед Новым годом, 31 декабря. Но этот прогноз еще будет уточняться.