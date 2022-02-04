Новые "гарантии безопасности", призывы к США и НАТО: о чем говорили Путин и Си Цзиньпин

Угрозы безопасности и важность демократии

Россия и Китай в совместном заявлении указывают на глобальные вызовы и угрозы в мире, в частности в сфере международной и региональной безопасности.

Так, они заявляют, что "некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике, практикуют вмешательство во внутренние дела других государств". В этом контексте РФ и Китай обращаются ко всем государствам с призывом в интересах всеобщего благополучия укреплять диалог и уважать права народов на самостоятельный выбор пути развития своих стран.

В заявлении РФ и Китай также заявляют, что демократия является общечеловеческой ценностью и не строится по трафаретам, а государство его народ вправе выбирать такие формы и методы реализации демократии, которые соответствуют его специфике.

"Россия и Китай гарантируют своим народам право в соответствии с законом участвовать различными методами и в различных формах в управлении государством и общественной жизнью", - говорится в заявлении.

Также в заявлении говорится, что попытки отдельных государств навязывать другим странам свои "демократические стандарты" представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и стабильности, подрывают устойчивость миропорядка.

Тайвань и коронавирус

В заявлении говорится и о ситуации с коронавирусом, проблема происхождения которого, по их мнению, лежит в научной плоскости.

"Исследования по данной теме должны опираться на глобальные знания, для этого необходимо наладить сотрудничество между учеными всего мира. Стороны выступают против политизации этой проблематики", - говорится в заявлении.

Также РФ и Китай призывают страны к сотрудничеству и выражают обеспокоенность вызовами в сфере международной безопасности и утверждают, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны.

"Ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других государств", - указано в заявлении.

Вместе с тем, РФ и Китай выступают против вмешательства внешних сил в свои внутренние дела. РФ в частности, заявляет, что "Тайвань является неотъемлемой частью Китая" и выступает против его независимости.

Ядерное оружие

РФ и Китай выступают против расширения НАТО и "формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей". При этом, в заявлении приветствуется позиция ядерных государств о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

Они также считают Договор о нераспространении ядерного оружия "краеугольным камнем системы международного разоружения". А вот созданием США, Великобританией и Австралией (AUKUS) трехстороннего партнерства в сфере безопасности Россия и Китай обеспокоены, в частности, их решением начать сотрудничество в области атомных подводных лодок.

США, НАТО, "гарантии безопасности" в Европе и космосе

"Стороны призывают США позитивно отреагировать на российскую инициативу и отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе", - говорится в заявлении.

Также указывается, что "Китай относится с пониманием" и поддерживает выдвинутые Россией предложения по "гарантиям безопасности" в Европе.

Кроме того, Россия и Китая заявили о необходимости переговоров о формировании документа на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы в отношении космических объектов, "который предоставлял бы фундаментальные и надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и вепонизации космоса".

Также в заявлении осуждается и биологическое оружие. В этом конктексте Путин и Си Цзиньпин считают, что военно-биологическая деятельность США и их союзников "представляет серьезную угрозу для национальной безопасности России и Китая".

Упоминается в заявлении и химическое оружие, ликвидацию которого, по мнению РФ и Китая, должны ускорить США.

ООН

Китай и Россия заявляют, что ООН принадлежит центральная координирующая роль в международных делах, а они намерены отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и защищать авторитет ООН, а также "противостоять попыткам отрицания, искажения и фальсификации истории Второй мировой войны".