Новые договоры и механизм тарифов на комуслуги: Раде рекомендуют принять закон

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендует Верховной раде принять закон о новом механизме тарифов на коммунальные услуги. Комитет утвердил дополнительные правки в соответствующий законопроект №2458.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

Принятые поправки предлагают урегулировать возвращение потребителям средств, заложенных в тарифах поставщика на установку счетчиков, в случае самостоятельного установления ими счетчиков тепла.

"Это стимулирует людей, чтобы они самостоятельно устанавливали счетчики. Они дважды платить не будут", - указано в сообщении.

Кроме того, предлагается ввести дифференцированную оплату за воду и за тепло, в зависимости от того, кто несет расходы по обслуживанию счетчика. Еще одна группа поправок направлена ​​на защиту потребителей от дополнительных требований со стороны поставщика-монополиста.

"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом с учетом предложенных поправок", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле Рада не смогла принять во втором чтении законопроект №2458, основные положения которого касаются механизма установления тарифов на коммунальные услуги.

Как писало РБК-Украина, этот закон в первом чтении парламент принял 20 мая.

Также сообщалось, что в Украине должникам по оплате ЖКУ могут ограничить право выезда за границу.