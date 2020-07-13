ru
ua

Новые договоры и механизм тарифов на комуслуги: Рада не смогла принять закон

Автор: Юлия Струк

Нардепы не смогли принять закон во втором чтении

Верховная рада Украины не смогла принять во втором чтении законопроект №2458, основные положения которого касаются механизма установления тарифов на коммунальные услуги. Документ предусматривал новые договоры по предоставлению комуслуг.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За закон проголосовали лишь 212 депутатов Рады. Вместе с тем документ не провалили окончательно, а отправили на повторное второе чтение, за что проголосовали 239 нардепов. Проект будет дорабатывать профильный комитет.

Новые договоры и механизм установления тарифов

Документ предусматривал, что с потребителями комуслуг в частном секторе и в многоквартирных домах, которые не выбрали модель организации договорных отношений, заключат новые договоры теплоснабжения, снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и тому подобное.

Также предусматривались дифференцированные тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии (в зависимости от наличия/отсутствия центральных и индивидуальных тепловых пунктов).

Закон определял и полномочия НКРЭКУ по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергии и утверждение типового договоры на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах операторов газораспределительных систем.

Доступ коммунальщиков в квартиры украинцев

Подчеркнем, в изначальном тексте законопроекта доступ в жилье коммунальщикам разрешали за любое нарушение договора. Но при рассмотрении закона в сессионном зале во время первого чтения такую норму убрали.

Самые читаемые новости

Ко второму чтению такое право предоставили исключительно представителям газового оператора.

"Право доступа представителя оператора газораспределительной системы или иного предприятия, с которым заключен договор по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения, в жилище, иной объект недвижимого имущества для технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения в таком доме", - указано в документе.

А вот сам порядок такого доступа и последствия его непредоставления владельцем (совладельцами) этот проект предложил устанавливать законодательством.

Напомним, этот закон в первом чтении парламент одобрил 20 мая.

Как писало РБК-Украина, в Украине должникам по оплате ЖКУ могут ограничить право выезда за границу: в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3613, а Министерство развития общин и территорий предоставило по нему разъяснения.

Прогноз погоды
► В Гааге допросят президента Косово по делу о военных преступлениях ► Нидерланды подают в суд на Россию из-за катастрофы MH17
Читать все новости