Новые договоры и механизм тарифов на комуслуги: Рада не смогла принять закон

Верховная рада Украины не смогла принять во втором чтении законопроект №2458, основные положения которого касаются механизма установления тарифов на коммунальные услуги. Документ предусматривал новые договоры по предоставлению комуслуг.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За закон проголосовали лишь 212 депутатов Рады. Вместе с тем документ не провалили окончательно, а отправили на повторное второе чтение, за что проголосовали 239 нардепов. Проект будет дорабатывать профильный комитет.

Новые договоры и механизм установления тарифов

Документ предусматривал, что с потребителями комуслуг в частном секторе и в многоквартирных домах, которые не выбрали модель организации договорных отношений, заключат новые договоры теплоснабжения, снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и тому подобное.

Также предусматривались дифференцированные тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии (в зависимости от наличия/отсутствия центральных и индивидуальных тепловых пунктов).

Закон определял и полномочия НКРЭКУ по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергии и утверждение типового договоры на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах операторов газораспределительных систем.

Доступ коммунальщиков в квартиры украинцев

Подчеркнем, в изначальном тексте законопроекта доступ в жилье коммунальщикам разрешали за любое нарушение договора. Но при рассмотрении закона в сессионном зале во время первого чтения такую норму убрали.

Ко второму чтению такое право предоставили исключительно представителям газового оператора.

"Право доступа представителя оператора газораспределительной системы или иного предприятия, с которым заключен договор по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения, в жилище, иной объект недвижимого имущества для технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения в таком доме", - указано в документе.

А вот сам порядок такого доступа и последствия его непредоставления владельцем (совладельцами) этот проект предложил устанавливать законодательством.

Напомним, этот закон в первом чтении парламент одобрил 20 мая.

Как писало РБК-Украина, в Украине должникам по оплате ЖКУ могут ограничить право выезда за границу: в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3613, а Министерство развития общин и территорий предоставило по нему разъяснения.