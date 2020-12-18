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Нові дані про кібератаки в США: Конгрес проведе розслідування

Вашингтон, П'ятниця 18 грудня 2020 01:56
Нові дані про кібератаки в США: Конгрес проведе розслідування
Фото: Конгрес США (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Артур Родивилов

Конгресмени з двох комітетів палати представників США проведуть спільне розслідування недавньої хакерської атаки, спрямованої проти федеральних відомств країни. Мова йде про комітет з внутрішньої безпеки та комітет з нагляду і реформ.

Про це повідомляє видання The Hill.

Глави обох комітетів вже проінформували американські розвідслужби, що мають намір зайнятися цією справою.

Мінімум три штати США зазнали кібератаки з боку російських хакерів, постраждали кілька федеральних відомств США.

Як повідомляє Politico, хакери могли одержати доступ до мереж міністерства енергетики та Національного управління ядерної безпеки США.

Підозріла активність була виявлена в мережах деяких підрозділів вказаних відомств, в тому числі в мережах Лос-Аламоської національної лабораторії, яка веде секретні роботи з ядерної зброї, зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що обраний президент США Джозеф Байден заявив, що повідомлення про кібератаки на американські урядові структури викликають серйозне занепокоєння. Причетні до цих хакерських зломів заплатять високу ціну.

Раніше повідомлялося, що хакери, які працюють, імовірно, на російський уряд, зламали Міністерство внутрішньої безпеки США, а також управління з комунікацій та інформації. Згідно з інформацією, хакерам доступний трафік електронної пошти у цих відомствах. Зокрема, хакерам вдалося обійти засоби захисту та аутентифікації від Microsoft.

РБК-Україна писало, що в США неодноразово заявляли про хакерські атаки. Зокрема, у жовтні Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки в США (CISA) виявило хакерську атаку на урядові мережі.

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