Новые боссы "Челси" выжили из менеджмента легендарного вратаря

Экс-голкипер "синих" покинет пост 30 июня. Увольнение чешской легенды связано со сменой британским грандом владельца.

"Я чувствую, что настало подходящее время, чтобы отойти в сторону, поскольку у клуба появился новый владелец. Я рад, что сейчас клуб находится в отличном положении с новыми владельцами, и я уверен в его будущих успехах и на поле, и за его пределами", – заявил Чех.

Технический советник "Челси" вступил в должность в 2019 году. Его задачей было углубление кооперации между клубной академией и первой командой, а также помощь "синим" в различных футбольных вопросах. Трансфер кипера Менди причисляют к достижениям легенды.

Петр Чех отдал "Челси" 11 сезонов во время игровой карьеры. Он завоевал с лондонцами 15 трофеев, в частности, 4 титула АПЛ и кубок Лиги чемпионов 2011/12. Также чешский вратарь защищал цвета "Блшан", пражской "Спарты", французского "Ренна" и лондонского "Арсенала".

На прошлой неделе "Челси" анонсировал уход спортивного директора Марины Грановской. В течение многих лет она занималась трансферами и контрактными вопросами. С Чехом они обычно работали в тандеме.